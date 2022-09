El Pas acull l’estada de pretemporada del BC Andorra que renova el conveni amb el comú d’Encamp

El Pas de la Casa acull des d’avui dimarts, 6 de setembre, l’estada esportiva de pretemporada del BC Andorra que, un any més, ha escollit la vila encampadana per a iniciar el curs esportiu. El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha rebut a l’equip entrenat per Natxo Lezkano i que, enguany, competirà a LEB Or però amb l’objectiu posat en l’ACB.

A peu de pista del Centre Esportiu del Pas de la casa i abans de començar l’entrenament al gimnàs, el conseller ha desitjat a tota la plantilla molta sort per a la propera temporada.

El conseller ha explicat que, avui, la notícia era doble ja que “es renova el patrocini amb les mateixes condicions que l’any passat” i “presentem una nova edició, la quarta, del Trofeu Encamp que ens fa especial il·lusió que es faci al Pas de la Casa”. Fernàndez ha augurat també que “segur que l’any vinent, quan ens retrobem al Pas de la Casa, serà per a celebrar alguna cosa gran”.

L’estada de pretemporada del BC Andorra s’allargarà fins al dijous d’aquesta setmana, quan els jugadors es traslladaran a Barcelona per a jugar el primer amistós, divendres. Retornaran al Pas de la Casa, el diumenge, per a disputar el primer amistós en territori andorrà contra l’equip de la primera divisió francesa, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, entrenat per Éric Bartecheky.

Gorka Aixàs, president del Bàsquet Andorra, ha agraït al comú d’Encamp la renovació del conveni i les facilitats que el comú posa sempre per a entrenar en les seves instal·lacions. Aixàs, en referència a la reacció de patrocinadors i socis per a encarar aquesta temporada, ha reiterat en vàries ocasions que “la resposta de tothom i especialment de les institucions ha sigut impecable” i ha afegit que “per part del club estar aquí [Al Pas de la Casa] forma part d’una tradició que esperem que es doni durant moltes temporades”. Aixàs, sobre el partit de pretemporada contra l’equip francès comentava que “volem animar a la gent del Pas de la Casa a venir a veure el partit”.

IV Trofeu Encamp, 11 de setembre a les 19 h al Pas de la Casa i la recaptació per a Càritas

La IV edició del Trofeu Encamp tindrà lloc el proper diumenge, 11 de setembre, a partir de les 19 hores al Centre Esportiu del Pas de la Casa i enfrontarà al BC Andorra contra l’equip de la primera divisió francesa l’Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez que l’any passat va caure a semifinals dels play-off pel títol de lliga.

Les entrades ja estan a la venda a través del web comuencamp.ad i del bca.ad. El preu de l’entrada és de 10 euros per als majors de 6 anys. Els menors de 6 anys que no ocupin seient poden entrar gratuïtament. La recaptació anirà íntegrament a Càritas d’Encamp per a desenvolupar projectes solidaris.