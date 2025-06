El Partit Socialdemòcrata veu “favoritisme” en la contractació de Mujal

El socialdemòcrata, Pere Baró (PS)

El president del Partit Socialdemòcrata i conseller general, Pere Baró, ha declarat aquest dijous en compareixença de premsa, el desacord en la contractació de Xavier Mujal com a responsable de comunicació, i exigeix al Govern que faci marxa enrere amb la incorporació. Baró ha recalcat que malgrat haver entrat, ja fa dies, unes preguntes escrites en referència a la contractació de Mujal, “les declaracions d’ahir del ministre portaveu, Guillem Casal, encara fan més evident, que la contractació no és necessària i que l’únic motiu d’aquesta és continuar pagant favors polítics, com ja s’ha fet, en altres institucions”. Baró arriba a aquesta conclusió després de sentir la justificació de la contractació, les quals considera que “no tenen cap mena de sentit”.

El president dels socialdemòcrates creu, que “el Govern no ha de dedicar els recursos de tots i totes nosaltres per a aquest tipus de contractació”, i manifesta que “si volen contractar els seus per motius polítics que ho facin des de Demòcrates per Andorra i no des de les institucions”.

Baró ha exposat, que “vista la greu situació social que es viu al país, en temes fonamentals com és l’habitatge, i el poder adquisitiu de la ciutadania, el que cal és invertir en temes socials i no pas en favoritisme als amics”.

“Mujal percebrà un salari mensual de 5.600 euros”, fet que ha considerat “un escàndol”, al mateix temps que ha indicat que, al seu entendre, si calia aquest càrrec “el poden ocupar moltes persones i no pas un amic de DA”. Baró ha aprofitat per a recordar que no hi ha un sol funcionari públic en l’equip, i que són tots càrrecs designats a dit, i ha exigit que es facin enrere en la contractació de Mujal, “en vista de l’interès general”. Ha deixat clar que no creu que Govern es tiri endarrere, “ja que la seva forma d’actuar és posar l’interès particular per sobre del general”.