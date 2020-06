El Partit Socialdemòcrata té dubtes sobre la legalitat de l’acord entre Crèdit Andorrà i Assegur

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha anunciat que portarà al ple del Consell General l’operació que ha fet Crèdit Andorrà per entrar a formar part de l’accionariat del Grup Assegur. Segons han pogut saber els socialdemòcrates, Actiu Assegurances, entitat participada pel Grup Crèdit Andorrà, adquireix el 50 per cent d’Assegur Diversos, negoci especialitzat en productes de no vida. De l’altra, el banc entra a formar part d’Assegur Vida amb la compra del 50 per cent de les accions.

Els socialdemòcrates recorden que, segons marca la legislació, les participacions directes o indirectes de les entitats bancàries en entitats asseguradores i reasseguradores no poden ser superiors al 25% del capital. El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, té dubtes sobre el fet que aquesta operació pugui adherir-se als termes que s’estableixen legalment. “En aquest sentit i davant la manca d’informació més concreta, fem aquesta pregunta per conèixer tots els detalls relatius a l’operació: volem veure en quina mesura Crèdit Andorrà respecta el límit màxim del 25% de participació en entitats asseguradores, i en quin grau o de quina forma aquesta operació entra dins d’allò que es va establir la passada legislatura com un element essencial de protecció del sector assegurador davant del sector financer”, explica el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López.

La limitació del 25% va ser justament un dels elements més rellevants que va haver al treball parlamentari de la passada legislatura. Justament va ser l’esmena 16 presentada pel Partit Socialdemòcrata, que demanava que “les participacions directes o indirectes de les entitats bancàries en entitats asseguradores i reasseguradores no poden ser superiors al 25% del capital”. La defensa d’aquesta esmena, fruit de reunions que es van fer en aquell moment amb el sector assegurador, va permetre mantenir aquest 25%, doncs la voluntat del Govern era eliminar-lo.