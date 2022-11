El Partit Socialdemòcrata d’Andorra la Vella demana tota la informació relativa al Bici Lab Andorra

Un crèdit extraordinari de 150.000 euros per a poder fer front als treballs complementaris de les obres d’adequació no previstos inicialment en el projecte Bici Lab Andorra, que s’ha d’aprovar a la propera sessió del Consell de Comú d’Andorra la Vella, un cop ja s’ha inaugurat, ha motivat els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents a entrar una demanda d’informació per a conèixer el cost global de l’equipament.

En la demanda d’informació entrada, primer de tot, els consellers de PS+Independents al Comú d’Andorra la Vella pregunten pels treballs complementaris que cal realitzar a la instal·lació i, si ja s’han realitzat, demanen conèixer en què han consistit aquests treballs i quins han requerit la part més important de la despesa.

De la mateixa manera, els consellers socialdemòcrates al Comú d’Andorra la Vella demanen que si es tracta d’una modificació del projecte constructiu inicial, per tal d’adaptar-lo a la ubicació prevista, qui s’hauria de fer càrrec d’aquestes despeses complementàries.

Finalment, des del grup socialdemòcrata s’aprofita la demanda d’informació per a sol·licitar que “s’informi detalladament dels costos totals que ha suposat la concepció, l’execució, la implantació, les despeses de personal, i la posada en funcionament del projecte Bici Lab Andorra”, i alhora que es lliuri tota la documentació relativa a l’esmentat projecte, incloent pressupostos i factures.