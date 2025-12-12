El Parlament català aprova instar el Govern de la Generalitat a aplicar la nova cooperació sanitària amb Andorra

La Comissió d’Acció Exterior i Unió Europea del Parlament de Catalunya ha aprovat una proposta de resolució presentada per Junts amb la qual s’insta el Govern de la Generalitat a desenvolupar de manera efectiva el protocol de cooperació sanitària signat entre l’Estat espanyol i el Principat d’Andorra, el febrer de 2023. A la mesura, amb transaccions, s’hi han adherit la totalitat dels altres grups presents en aquest debat: PSC, ERC i PP.
La petició l’ha defensat el diputat urgellenc, Jordi Fàbrega, que veu aquest desplegament “imprescindible per a garantir una atenció més propera, ràpida i eficient” als veïns de l’Alt Urgell i de tota la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran. Fàbrega ha recordat que l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell d’Andorra, que és a poc més de 15 quilòmetres de la Seu d’Urgell, “està perfectament equipat per a assumir moltes de les patologies que, actualment, es deriven a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida”, que és a 130 km de la capital urgellenca, “o a la Vall d’Hebron”, que ja és a 180 km, a Barcelona.
El parlamentari pirinenc ha recordat que “fa anys que treballem per a ampliar les prestacions realitzades a Andorra, sempre amb criteri clínic, i perquè siguin els facultatius de l’Alt Urgell qui puguin decidir quines proves, consultes o ingressos es poden fer a l’Hospital de Meritxell”. Actualment, gràcies al conveni bilateral entre Catalunya i Andorra, signat el 2010, ja s’hi realitzen determinades proves i tractaments, com la diàlisi, les broncoscòpies o col·laboracions en radiologia i anatomia patològica.
Tot i això, des de Junts remarquen que el protocol de 2023 representa “l’oportunitat de fer un salt endavant”, ampliant l’oferta de serveis disponibles i sobretot “reduint desplaçaments llargs, sovint feixucs per als pacients i les seves famílies”.
Jordi Fàbrega ha subratllat que la pandèmia va demostrar que la cooperació sanitària transfronterera és “viable, útil i necessària”, però que per a desbloquejar les ampliacions cal que el Departament català de Salut concreti, amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), quines especialitats, serveis hospitalaris i atenció d’UCI poden oferir-se des del Principat d’Andorra. “Ens ha costat molt arribar fins aquí; ara cal culminar el procés i traduir-ho en millores reals per a la ciutadania”, ha afirmat. Fàbrega conclou que “la proposta aprovada reforça el mandat del Parlament de Catalunya per a avançar en aquesta coordinació i permet afrontar amb garanties la posada en marxa del futur hospital comarcal de l’Alt Urgell, que també pot beneficiar-se d’aquesta col·laboració”.