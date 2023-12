El Pare Noel visita Escaldes-Engordany

L’arribada del Pare Noel, l’any passat, a Escaldes-Engordany (Comú)

El diumenge, dia 24 de desembre, el Pare Noel visitarà la parròquia d’Escaldes-Engordany per a recollir les cartes dels més petits de la casa. Ho farà després de fer una passejada pels carrers de la parròquia acompanyat dels seus ajudants. En concret, la rua començarà a les 17 hores al carrer Valira i s’enfilarà per l’avinguda Carlemany, passant per l’avinguda de les Escoles, el carrer Santa Anna i l’avinguda del Pont de la Tosca.

Des d’allà es començarà a baixar de nou passant per l’avinguda Pont de la Tosca, avinguda Carlemany, avinguda Copríncep de Gaulle, avinguda del Pessebre, avinguda de les escoles i carrer Prat Gran. La desfilada acabarà a la plaça Coprínceps, on el Pare Noel i els seus ajudants recolliran totes les cartes. Cal tenir en compte que des de les 16 hores i fins a les 19.30 hores hi haurà talls puntuals a la circulació en els carrers esmentats per a deixar pas a la desfilada.