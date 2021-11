El parc solar del Planell de la Tossa, pendent de la decisió sobre els límits fronterers

De constatar-se divergències en els límits fronterers del Planell de la Tossa es podria aturar el desenvolupament del projecte de parc solar. Així ho ha dit el cap de Govern que matisa que abans, però, caldrà verificar aquests límits. Unes verificacions que es faran amb documentació catalana i andorrana; per això i de comú acord, la Generalitat i el Govern d’Andorra han anul·lat la visita in situ que havien de fer agents rurals catalans i banders d’Andorra.

El Govern i la Generalitat de Catalunya han acordat deixar per a més endavant la inspecció dels límits fronterers del Planell la Tossa prevista per a aquest divendres.

Així ho ha avançat el cap de Govern que ha explicat que de moment el posicionament tan català com andorrà és de no voler precipitar un conflicte que potser no existeix.

Ara cada part aportarà la seva documentació respecte d’aquests límits que permetrà fer una inspecció ocular amb més garanties.

Xavier Espot diu que de constatar-se divergències caldria crear una comissió bilateral que delimiti novament la frontera. Una situació que podria implicar també una aturada del projecte de parc solar a la zona afectada.

“Potser seria més prudent no avançar cap a una política de fets consumats. És una qüestió que hem de parlar amb Nord Andorrà i amb el Comú de la Massana”.

Espot, que diu que el posicionament tan català com andorrà és de respecte i tranquil·litat, ha recordat que el país ja va viure un conflicte similar amb França. En aquest cas es van redefinir els límits fronterers a la zona del llac de les Abelletes del Pas de la Casa.