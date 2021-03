El Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell acull la Copa Pirineus

El Parc Olímpic del Segre acull aquest cap de setmana, 20 i 21 de març, la primera prova de la Copa Pirineus. La competició d’eslàlom comptarà a la Seu d’Urgell amb la participació de 135 palistes, provinents de 15 països d’arreu del món.

Des que es va posar en marxa l’any 2010, la Copa Pirineus s’ha consolidat com una cita de referència dins el calendari d’aigües braves del sud d’Europa, a més de formar part de les proves oficials de la Federació Internacional de Canoa. Enguany estarà marcada per les mesures de seguretat per evitar contagis de la COVID-19, amb la realització de test d’antígens a tots els participants i membres dels equips. L’organització també recorda l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes i l’exigència de distància social. El públic no podrà accedir a la zona interna de la instal·lació esportiva.

Els entrenaments lliures de la competició s’han fet aquest dijous i divendres. La prova arrencarà aquest dissabte (8.30 h) amb les classificatòries. Diumenge estan previstes les semifinals (9.00 h) i finals (12.30 h) de totes les categories (K1 homes i dones i C1 homes i dones).

Segona prova a Pau

La Copa Pirineus continuarà la setmana que ve (27 i 28 de març) a la població francesa de Pau. Cal tenir en compte que alguns països africans aprofitaran la competició pirinenca per seleccionar els representants que integraran els seus equips als Jocs Olímpics de Tòquio.