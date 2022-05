El Parc Olímpic del Segre acollirà la seva 28a Copa del Món d’eslàlom i d’extreme eslàlom l’any 2024

La Federació Internacional de Piragüisme va aprovar en la darrera reunió de Junta Directiva atorgar les Copes del Món per a l’any 2024, i la Seu d’Urgell és una de les 5 seus escollides.

La ciutat d’Urgell acollirà una Copa del Món d’eslàlom i extreme eslàlom l’any 2024 juntament amb les ciutats d’Augsburg (Alemanya), Cracòvia (Polònia), Praga (República Txeca) i Ivrea (Itàlia). La Seu d’Urgell serà la ciutat més petita en població que organitza proves internacionals de primer nivell.

El Parc Olímpic del Segre serà la seu d’una prova de Copa del Món almenys durant 4 anys seguits (2021-2024). Es referma així com una de les instal·lacions de referència a l’hora d’organitzar competicions internacionals de piragüisme en aigües braves. Després dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, la instal·lació ja ha acollit 3 Campionats del Món (1999, 2009 i 2019), un Campionat d’Europa (2011) i 21 Copes del Món.

Les competicions internacionals que se celebren a la Seu d’Urgell són possibles gràcies al suport de les institucions i patrocinadors locals com la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya, el Consejo Superior de Deportes, la Federació Espanyola de Piragüisme, la Federació Catalana de Piragüisme, la Federació Internacional de Piragüisme i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

L’edició d’enguany tindrà lloc entre els dies 1 i 4 de setembre. Tant el Comitè Organitzador com la Federació Internacional estan fent el possible perquè els protocols COVID tinguin el mínim impacte. Si els índexs epidemiològics, les autoritats sanitàries i la Federació Internacional ho permeten l’accés serà obert a tothom com en les edicions anteriors a la pandèmia.