El Parc Natural del Cadí-Moixeró suma una nova espècie de ratpenat

Investigadors del Grup de Recerca de Biodiversitat i Bioindicadors (BiBio), vinculat al Museu de Ciències Naturals de Granollers, van capturar per primer cop, el passat mes de setembre, un exemplar de rater de Bechstein (Myotis bechsteinii) al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Es tracta d’una espècie catalogada en perill d’extinció a Catalunya, de la qual n’hi ha molt poques cites, la majoria a la serralada del Prepirineu i en cotes entre els 500 i els 1.000 metres.
La troballa representa un rècord d’alçada per a l’espècie a la península Ibèrica (1.870 metres) i esdevé la segona detecció a més altura a Europa, establerta a Polònia (1.907 metres). La presència d’aquesta espècie tant amunt podria estar vinculada a l’increment de temperatures provocat pel canvi climàtic, tenint en compte que la campanya es va dur a terme a temperatures nocturnes excepcionalment altes per al mes de setembre (~20ºC).
La captura confirma la gran diversitat d’espècies de ratpenats presents al Parc Natural del Cadí-Moixeró, on actualment n’hi ha 22 de les 29 presents a Catalunya. A més, la descoberta complementa el Programa de Seguiment de Ratpenats, a través del qual s’han capturat i alliberat un total de 150 ratpenats de 8 espècies. L’estudi també ha permès ampliar el coneixement de la població més important coneguda a la península Ibèrica de ratpenat argentat (Vespertilio murinus), espècie de la qual s’està estudiant les seves zones de refugi i cacera d’insectes.
Protegir el bosc madur
L’equip d’investigadors que ha dut a terme la troballa està format per Adrià López-Baucells, Alba Coronado, Carles Flaquer, Carme Tuneu, David López-Bosch, Lucia de la Huerta, Roger Vall, Xavier Jordà i Xavier Puig-Montserrat, acompanyats pel fotògraf Joan de la Malla.
La recerca permet ara als gestors reforçar la seva tasca per a protegir els pocs rodals de bosc madur presents al Parc Natural, localitzacions on les femelles de ratpenat de Bechstein i altres ratpenats forestals poden trobar refugi.
El rater de Bechstein
El rater de Bechstein és una espècie que viu en boscos caducifolis madurs i ben conservats amb peus d’arbres vells, principalment en rouredes i fagedes d’ambients temperats, i que sobretot es troba pel centre i est d’Europa.
Els ratpenats són els únics mamífers voladors i tenen un paper essencial en el control d’insectes plaga, tant de boscs com de cultius. A Catalunya, aquests animals estan protegits i serveixen de bioindicadors de l’estat de conservació de diferents hàbitats.