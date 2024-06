El Parc Natural de l’Alt Pirineu replanta una espècie de salzes en perill d’extinció

Un exemplar de ‘Salix hastata’ a punt per a ser trasplantat (Foto: Parc Natural de l’Alt Pirineu i Aran)

El botànic Pere Aymerich va descobrir l’any 2009 una nova espècie de salze al Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Salix hastata. La seva excepcionalitat fa que estigui inclòs en el Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya com a arbust en perill d’extinció i que des de fa uns anys el Parc Natural de l’Alt Pirineu hagi promogut un seguiment de la seva població a través del qual s’ha observat que pateix l’atac greu de fongs patògens. Per a evitar una possible extinció local s’ha fet un reforç poblacional, mitjançant la plantació dels nous exemplars obtinguts ex situ.

El Salix hastata és un arbust comú en latituds elevades, trobant-se des d’Escandinàvia a Alaska. A Catalunya, l’única població coneguda està a cavall de les comarques del Pallars Sobirà i la Val d’Aran. També és present en una localitat a Andorra i en alguna zona al vessant francès dels Pirineus. La primera vegada que es va trobar aquesta espècie al territori català es va iniciar un estudi que va permetre localitzar una concentració d’uns 500 exemplars en un tram d’uns 700 metres a la vall de Marimanya.

El Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola de la Universitat de Lleida ha identificat en el salze els fongs Boeremia exigua i Melampsora, entre d’altres. Podrien anar associats al dany i estrès ocasionat pel brosteig d’ungulats, molt abundants. Així, per a reduir l’impacte del patògen s’han fet tests amb productes antifúngics. En paral·lel, en viver, s’ha obtingut individus nous a partir d’esqueixos d’exemplars sans de la població original de Marimanya.





Nous estudis

Pròximament està previst analitzar la variabilitat genètica de les diverses poblacions de ‘Salix hastata’ del Pirineu a través del projecte POCTEFA Floralab+, en col·laboració amb el Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Perpinyà.





Salzes de la vall de Marimanya

Aquest salze presenta la peculiaritat de ser molt variable pel que fa a les dimensions i a la forma de les fulles, fins al punt que els individus de formes extremes fàcilment es poden confondre com a pertanyents a espècies diferents. Es troben dos tipus principals, tots dos representats a Marimanya: els que tenen un aspecte arbustiu típic i els que tenen aspecte de salze nan.

Els individus arbustius, que creixen al costat del riu, poden fer més d’un metre d’alçada, tenen moltes branques i unes fulles relativament grosses. En canvi, els individus nans, que no s’aixequen més de cinc o deu centímetres del terra, gairebé no tenen branques visibles a la superfície i són de fulles molt menudes. Aquests exemplars creixen a les molleres, i tenen un aspecte que recorda el d’altres espècies de salze i es fan en ambients d’alta muntanya. En funció de les característiques del terreny té unes característiques morfològiques o altres. Les fulles es caracteritzen perquè a la base de les fulles grans hi ha unes fulles més petites, en forma d’orelles.