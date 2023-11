El Parc Natural de l’Alt Pirineu millora l’accés al futur equipament de Casa Bringué i a Ginestarre

Millores realitzades a l’accés del poble de Ginestarre (Govern.cat)

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha finalitzat els treballs d’estabilització del talús de la carretera d’accés a Casa Bringué a través d’una innovadora tècnica de bioenginyeria. Aquests treballs permetran un millor accés al poble de Ginestarre i al recinte de la Casa Bringué, on es preveu instal·lar un espai etnològic i un espai formatiu i d’allotjament per a estudiants i voluntaris del Parc.

La bioenginyeria és una disciplina tècnica i científica que es basa en la fusió integrada dels fonaments de les ciències biològiques i els principis tradicionals de l’enginyeria. El seu objectiu és minimitzar l’impacte ambiental a través de l’ús de material vegetal i forestal. En aquest cas concret, s’ha utilitzat com a element constructiu principal material de fusta de quilòmetre 0 del bosc comunal d’Esterri de Cardós, gestionat a través d’un acord de custòdia entre l’Ajuntament mateix i la Fundació Projecte Boscos de Muntanya.

El talús d’aquesta carretera era en erosió constant i suposava un perill per a la seguretat viària. Amb els treballs realitzats, s’ha estabilitzat per a evitar la caiguda de material i pedres a la via i permetre una circulació segura.

El projecte ha seguit els principis de la bioenginyeria. Així, s’ha construït una palissada per a impedir la caiguda de sediments i roques a la carretera, un entramat viu de fusta de pi negre o Krainer i un enreixat viu, també amb fusta de conífera, per a estabilitzar el talús que es troba a una de les finques recuperades de Casa Bringué, just a sobre de l’aparcament de la casa, a la vora de la carretera que duu fins al poble de Ginestarre. Així mateix, s’han construït i col·locat feixines de branca seca i feixines vives de material arbustiu autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa per fixar el sòl i el talús.

Aquests treballs també serviran d’exemple per a futures formacions especialitzades en bioneginyeria que es volen realitzar des del nou equipament de la Casa Bringé.

El projecte ha tingut un pressupost de 48.285 euros i ha estat executat per la Fundació Projecte Boscos de Muntanya.