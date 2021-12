El Parc Natural de l’Alt Pirineu habilita un nou aguait per observar aus carronyaires

El Parc Natural de l’Alt Pirineu disposa d’un nou punt d’aguait per observar aus carronyaires. El nou equipament, situat a la forest patrimonial de l’Obaga d’Orteu d’Embonui, al municipi de Soriguera, és el primer equipament d’aquest tipus de Catalunya adreçat exclusivament a grups d’escolars de primària i secundària.

El nou punt d’aguait s’ha inaugurat aquest dimarts i entrarà en servei a partir de l’any que ve. L’aguait té una capacitat per a 20 persones i ha estat construït amb fusta de l’entorn més immediat. De fet, s’ha utilitzat fusta tallada i serrada del mateix bosc on hi ha l’aguait mitjançant una aclarida de millora silvícola.

El mirador està situat a uns 70 metres enfront del Punt d’Alimentació Suplementària i això permetrà als escolars observar de prop aquestes aus protegides sense molestar-les. S’hi podran veure espècies com el trencalòs, el voltor comú, el voltor negre, l’aufrany, el milà reial, el milà negre i el corb, així com l’àguila daurada, en funció del dia.

A través d’aquest nou equipament, el Parc Natural vol impulsar i reforçar l’educació ambiental dels grups escolars de la zona i donar a conèixer el paper ecològic dels carronyaires. Per això, la visita a l’aguait serà conduïda per un guia intèrpret acreditat que donarà els continguts educatius i pedagògics adients, dins del programa d’educació ambiental del Parc.

El recorregut a peu amb els escolars fins a l’aguait es realitzarà des del poble de Vilamur, accessible amb autocar, i en una segona fase, el Parc preveu completar el projecte amb la creació d’un itinerari de tornada fins al poble d’Embonui, amb elements educatius al llarg del recorregut per fomentar el coneixement de la biodiversitat del Parc.