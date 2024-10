El Parc Nacional d’Aigüestortes augmenta les mesures de seguretat per a excursionistes

Un senderista camina a prop d’un llac d’alta muntanya al Parc Nacional d’Aigüestortes (Foto FEEC)

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Alt Pirineu) està implementant un seguit de mesures per a millorar la seguretat de les persones que visiten aquest espai natural protegit d’alta muntanya. Actualment s’està treballant en un acord perquè es puguin realitzar trucades d’emergència via satèl·lit, augmentant la cobertura a la major part del parc nacional. Mentrestant, atesa la falta de cobertura del servei d’emergències 112, en els propers dies es posarà a disposició dels excursionistes que ho sol·licitin aparells de geolocalització. Els aparells es podran llogar a les oficines, tant a la d’Espot com a la de Boí.

També s’han estat instal·lant senyals i cartells que avisen de la manca de cobertura mòbil en determinades zones i que recomanen, per exemple, descarregar les rutes que es vulguin seguir abans d’iniciar el recorregut. Els cartells s’han col·locat a l’interior dels taxis que donen servei al Parc Nacional, a les oficines d’informació, i s’han fet arribar als ajuntaments dels municipis de la seva àrea d’influència.

Per a garantir una ràpida resposta en cas d’accident, des d’aquest estiu ja està operatiu un punt d’aterratge per a helicòpters (helistop) al costat del refugi de l’Estany Llong, a la Vall de Boí (Alta Ribagorça).