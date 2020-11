El Parc de l’Alt Pirineu crea una Comissió Científica per a la conservació de l’entorn

La Junta Rectora del Parc Natural de l’Alt Pirineu ha aprovat la creació de la Comissió Científica, un nou òrgan que vetllarà per promoure la recerca i garantir la transferència de coneixement per millorar la conservació del seu patrimoni natural. Joan Ordi, president d’aquest espai protegit, creu que “donar a conèixer aquests coneixements a la societat ha de contribuir a generar consciència de la importància i vàlua d’aquest territori”.

La Junta Rectora ha presentat els resultats de les mesures de la qualitat del cel nocturn i sonora que han conclòs que “en general són excel·lents”. Les mesures de qualitat del so i del cel formen part del procés de la declaració com a Zona d’Especial Protecció de la qualitat acústica i Punt de Referència del Cel Nocturn que el parc té en marxa. Unes distincions que, segons reconeixen, comportaran a les zones afectades limitacions i prohibicions pel que fa a il·luminació i soroll, amb algunes excepcions puntuals.

Concretament, per avaluar la qualitat acústica s’han impulsat dues campanyes: una a la Vall Ferrera entre els mesos de juliol i agost de 2019, i una altra a la Vall d’Isil durant el mes d’agost de 2020. Els resultats obtinguts indiquen que el parc disposa d’una qualitat acústica excel·lent, obtenint nivells d’immissió sonora inferiors als 50 dB(A) en horari diürn i inferior als 40 dB(A) en horari nocturn. Els resultats també qualifiquen d’excel·lent la qualitat de cel nocturn (superior a 21,4 mag/arc.sec2), compatible amb les certificacions ambientals de màxima categoria segons les respectives entitats Starlight i Darksky.

Ordi ha explicat que d’aconseguir aquestes certificacions per part de la Generalitat facilitaria els tràmits per obtindre l’Starlight i d’aquesta manera, juntament amb la Serra del Montsec i el Parc Nacional d’Aigüestortes, formarien “una de les grans zones d’Europa amb una excel·lent qualitat del cel“. Amb aquests segells, també pretenen “protegir l’hàbitat de determinades espècies i afavorir la biodiversitat”, a banda de fer campanyes “de sensibilització ambiental i de foment del turisme sostenible”, com ara l’escolta dels sons de la natura tal com ja es fa actualment amb la temporada de la brama del cérvol.

Des del Parc han admès que aquestes noves figures també comportaran incorporar noves limitacions a les diverses que ja existeixen a la zona, i que diverses activitats que s’hi fan actualment “potser s’hauran de regular”. Tot i això, asseguren que quedaran exemptes d’aquestes prohibicions les activitats tradicionals, les festes majors o bé les baixades de falles.

Canvis en l’enllumenat

Pel que fa a la contaminació lumínica, es preveu un pla de millora de l’enllumenat públic, amb sistemes amb menys impacte visual i amb estalvis d’energia que poden ser superiors al 60% respecte dels actuals.

La Junta Rectora també ha aprovat el reglament de la Comissió Científica, que tindrà un mínim de 10 i un màxim de 20 experts dels diversos àmbits. S’escolliran entre persones que hagin desenvolupat o desenvolupin projectes de recerca al parc, gent vinculada a la comunitat científica (a través de centres de recerca, universitats, associacions o fundacions que fan activitats d’aquest tipus) i habitants del residents al voltant del parc o “amb un lligam estret amb el territori” i que hi duguin a terme “activitats de recerca o de divulgació del coneixement”.