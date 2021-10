El Parc Central esdevindrà una galeria d’art a l’aire lliure amb escultures d’artistes nacionals

Ho ha anunciat la cònsol major, Conxita Marsol, durant l’entrega de premis del concurs per triar una escultura en homenatge als voluntaris impulsat pel Govern d’Andorra. L’obra de Nerea Aixàs, guanyadora del guardó, s’exposarà de forma permanent a partir del desembre al Parc Central.

El Parc Central, a banda de ser el pulmó verd de la capital i un espai de passeig i de joc, té vocació de convertir-se en una gran galeria d’art a l’aire lliure amb l’objectiu d’exhibir de manera permanent escultures produïdes per artistes nacionals. Així ho ha anunciat la cònsol major, Conxita Marsol, durant l’acte d’entrega de premis als artistes participants en el concurs d’idees per produir una escultura que retrà homenatge als voluntaris d’Andorra. Nerea Aixàs, que ha estat la guanyadora i ha rebut el premi de mans de les ministres d’Afers Socials i Cultura, Judith Pallarés i Sílvia Riva; exhibirà la seva escultura a partir del desembre al Parc Central. El segon i tercer premi han estat per a Laia Maestre i Emma Regada, respectivament.

Conxita Marsol ha explicat que el projecte de galeria d’art a l’aire lliure completarà la transformació del parc, on s’està construint el Centre d’Art d’Andorra la Vella que el Comú cedirà aviat al Govern perquè disposi d’una sala permanent on poder acollir mostres i exposicions. A més, l’artista Philippe Shangti, que ha obtingut la concessió del bar-restaurant, està remodelant l’espai per oferir gastronomia i art. Tots dos projectes seran una realitat a final d’any.

El Comú d’Andorra la Vella reservarà una partida a partir del 2022 per adquirir peces d’escultors nacionals i començar a desenvolupar l’esmentat projecte de galeria a l’aire lliure. La primera peça s’ha adquirit aquesta setmana a l’artista Judith Gaset, que inicia el procés de producció. La voluntat és inaugurar la nova escultura a la primavera.