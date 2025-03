El paraguaià i les diferències amb el préssec

Cinc paraguaians (Getty images)

El “paraguaià” és el nom comú d’una fruita també coneguda com a “préssec pelut”. Són una varietat de fruita pertanyent a l’espècie Prunus persica, igual que els préssecs. No obstant això, els paraguaians són una mutació genètica d’aquests i es classifiquen com una subespècie diferent coneguda com a Prunus persica varietat platycarpa.

Les diferències amb els préssecs són les següents:

1. Tenen una forma més aplatada i rodona en comparació amb els préssecs tradicionals. D’aquí ve que en alguns països anglosaxons es conegui amb el nom de dònut peach.

2. La seva pell és suau, peluda i generalment de color groc o taronja intens amb tons vermellosos.

3. La polpa dels paraguaians és sucosa, dolça i de sabor similar al dels préssecs, però amb un matís lleugerament més àcid.

4. Solen ser més petits en grandària i el seu os intern és més gran i pla.

5. Els paraguaians són especialment populars a Amèrica del Sud i en alguns països europeus, on es conreen àmpliament, com és el cas d’Espanya.