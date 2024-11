El paper clau dels jubilats en la societat i l’economia actual

Un jubilat passejant amb el seu net (AMIC)

Els jubilats tenen un paper fonamental dins la societat, no només pel seu passat de treball i esforç, sinó pel seu present actiu en moltes famílies. Sovint, es converteixen en un suport econòmic i emocional per als seus fills i nets, oferint ajuda en moments complicats. Aquesta generació, amb més temps lliure, participa en activitats de lleure i esdevé un segment clau per al consum, contribuint de manera significativa a l’economia.

Avui, els jubilats no són com els d’abans. Molts mantenen la seva independència i es mantenen actius durant més anys, aprofitant per a descobrir noves aficions o viure experiències que abans eren impensables. Aquest canvi en el seu estil de vida ha fet que les seves necessitats i interessos es converteixin en un mercat creixent, amb productes i serveis especialment dissenyats per a aquest col·lectiu.

A més, són protagonistes en sectors com el de l’habitatge, on es busca adaptar les llars a la seva mobilitat i necessitats.

Però, el seu impacte va més enllà del consum. El seu rol com a transmissors de valors, memòria històrica i tradicions fa que siguin una peça clau en la cohesió social.





