El Pallars Jussà ha estrenat les visites guiades a l’observatori del Montsec en el marc de l’any Oró

Alguns dels visitants a l’observatori del Montsec (Fundació Joan Oró)

L’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i Women in Aerospace Europe (WIA-E) han iniciat aquest cap de setmana el programa de visites a l’Observatori del Montsec, programades en el marc de l’Any Oró i dirigides al públic en general. En aquesta primera activitat, conduïda per WIA-E, han participat 66 persones, dividides en tres grups de treball.

L’activitat ha consistit en una visita guiada a l’observatori, gestionat per l’IEEC i situat a Sant Esteve de la Sarga (el Pallars Jussà), per a conèixer el funcionament dels telescopis de la mà de l’astrofísic i director tècnic de l’observatori, Kike Herrero. A més, els assistents han participat en una gimcana a l’aire lliure, pensada per a totes les edats, i guiada per WIA-E. L’última part de l’esdeveniment, consistent en un sopar-picnic i una sessió d’observació del cel des del Coll d’Ares, s’ha hagut de cancel·lar finalment degut al mal temps.

Les següents visites a l’Observatori del Montsec, que es faran al migdia, tindran lloc el 21 de maig, 18 de juny, 16 de juliol i 13 d’agost.

El Montsec va ser declarat el 2013 Reserva i Destinació turística per la Fundació Starlight, un organisme avalat per la UNESCO els objectius del qual són la protecció del cel nocturn, la difusió cultural de l’astronomia i el desenvolupament econòmic sostenible local a través de l’astroturisme.

L’Observatori del Montsec té una vinculació clara amb Joan Oró, i de fet el telescopi principal de l’equipament —el més gran i avançat de Catalunya— porta el nom del científic lleidatà. A més l’origen de la idea d’instal·lar un observatori astronòmic al Montsec, sorgida a principis dels anys 90, va tenir en el bioquímic lleidatà un dels principals ideòlegs.

El treball d’Oró va estar íntimament lligat a la investigació de l’Univers. Cal recordar que va ser un dels assessors científics de la NASA en els projectes Apol·lo a la Lluna i, molt especialment, en el disseny de les missions Viking a Mart.