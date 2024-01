El Pacte nacional de salut establirà les bases per a garantir la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema

La ministra de Salut, Helena Mas (SFGA)

Un full de ruta transversal i participatiu que té com a objectiu donar resposta als reptes de futur en matèria sanitària amb el màxim consens per part d’una cinquantena d’agents de l’àmbit sanitari, social i polític implicats. Així ha definit la ministra de Salut, Helena Mas, el Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari, durant la presentació als mitjans de comunicació.

En aquest sentit, Mas ha destacat la importància d’aquest document per a establir les bases del sistema sanitari per als pròxims anys. La ministra ha assegurat que “tenim al davant la possibilitat de treballar tots els actors implicats de forma conjunta per a decidir les vies d’acció que garanteixin que el nostre sistema sanitari continuï sent de qualitat, eficient i sostenible. Ho fem a través d’un Pacte nacional perquè des del Govern considerem que les decisions sobre la salut van més enllà de l’àmbit polític”.

Aquest Pacte nacional s’ha elaborat, segons ha indicat la ministra de Salut, per a donar resposta als reptes transversals i universals que presenta actualment el sistema sanitari: l’envelliment progressiu de la població, l’augment de les malalties cròniques, el cost dels nous tractaments i de les tecnologies més punteres disponibles, la salut mental i l’eficiència en la inversió i la despesa en salut. “Hem de ser àgils com a sistema sanitari per a poder adaptar-nos a aquest context i el Pacte nacional ha de permetre establir les línies d’acció prioritàries a desenvolupar per a disposar del millor sistema sanitari per als nostres ciutadans i ciutadanes”, ha expressat Helena Mas.

Aquest document de treball s’organitza en quatre línies estratègiques: la promoció i protecció de la salut i prevenció de la malaltia, l’accés a una assistència sanitària de qualitat, la sostenibilitat i l’equitat del sistema sanitari, i la recerca i innovació.

Entrant al detall de les línies d’acció, es fa especial èmfasi a les actuacions encaminades a promoure la salut de les persones amb el foment dels hàbits saludables des de la infància i al llarg del cicle vital, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida, afavorir un envelliment saludable, disminuir la prevalença de les malalties cròniques, i promoure l’autonomia de les persones.

Pel que fa als recursos humans i hospitalaris, la titular de Salut ha indicat que el document preveu l’elaboració de la planificació dels professionals sanitaris necessaris en un horitzó temporal de 20 anys, així com garantir que, aquests, puguin gaudir de programes de formació continuada i promoure el treball en xarxa mitjançant convenis amb centres i entitats dels països veïns.

Així mateix, Helena Mas ha anunciat que el Pacte nacional preveu la revisió i actualització de la cartera de serveis de la CASS, així com el reforç de l’atenció primària a través de diverses accions com l’adaptació de la Història Clínica Compartida a les necessitats diàries dels professionals sanitaris, i la millora de l’atenció hospitalària, a través del condicionament dels nous espais de l’Hospital i la reorganització de l’edifici actual. A més, en matèria de salut mental, oncologia i malalties cròniques, el Pacte marca la voluntat de desenvolupar accions per a abordar l’atenció d’aquestes de forma integral.

Pel que fa a la resta d’agents de salut, com per exemple el col·lectiu d’infermeria i el de farmàcia, Mas ha anunciat la creació d’un màster en infermeria avançada, per a permetre als professionals del país adquirir els coneixements adaptats als nous contextos sanitaris, així com la creació de la Llei d’ordenació del sector farmacèutic, seguint la demanda del sector.

Encara, amb relació als nous textos legislatius inclosos al Pacte, la titular de Salut ha explicat que s’està treballant en l’elaboració de la Llei d’aplicació del Conveni marc contra el tabac, així com de la Llei de l’oblit sanitari i oncològic; i que també s’ha establert la voluntat de desenvolupar una nova Llei del medicament i un nou text que reguli el funcionament del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). Es tracta d’unes iniciatives legislatives que es volen treballar, segons ha explicat Mas, a través d’aquest Pacte nacional.

El Pacte nacional també destaca la importància de la recerca i la innovació com a motor de canvi, per a assolir millors resultats en salut, així com a estratègia per a atraure i retenir talent i diversificar l’economia. I, també, la necessitat d’emprendre accions encaminades a millorar la sostenibilitat del sistema sanitari, amb la revisió del model de finançament i la millora en la inspecció i control.

Finalment, la ministra de Salut ha relatat la metodologia de treball a dur a terme per a l’elaboració del Pacte nacional, així com els actors implicats: el Govern, els grups parlamentaris i partits polítics, la Caixa Andorrana de Seguretat Social, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, els col·legis professionals sanitaris, les associacions de l’àmbit de la salut i la visura ciutadana.

Aquest Pacte nacional respon al compromís de l’Executiu per a donar cobertura als grans reptes que afronta el país en matèria de relacions amb la Unió Europea, pensions i salut. Així, el Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari se suma al vigent Pacte d’Estat per a la negociació d’un Acord d’associació amb la Unió Europea, signat el passat mes d’octubre del 2023, i al Pacte d’Estat per a la sostenibilitat del sistema de pensions, que es treballa des del Consell General a través d’una comissió especial.