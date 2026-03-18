El Pacte d’estat per a l’Acord d’associació aprova incorporar les entitats empresarials

El Pacte d’estat per a l’Acord d’associació ha acordat aquest dimecres incloure les organitzacions empresarials, com a membres de ple dret del Pacte. L’objectiu d’aquesta iniciativa és reunir en un mateix espai els principals actors implicats en el procés d’acostament amb la Unió Europea, amb la voluntat d’enriquir la feina del Pacte. La proposta també es podria fer extensiva als sindicats i al consell de col·legis professionals.
En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, ha assenyalat que es proposarà a les diferents entitats “subscriure el document que tots els altres grups [polítics presents al Pacte] ja han subscrit i que estableix una sèrie de drets i obligacions com a membres, i això pot enriquir la feina i fer la discussió sigui més diversa i més plural”. Properament es contactaran els diferents actors perquè valorin la proposta.
Durant la reunió mantinguda aquesta tarda, el Govern també ha compartit les darreres informacions relatives a l’evolució dels debats en el marc del Consell de la Unió Europea. En aquest context, s’ha reiterat que el grup de treball EFTA no ha assolit encara la unanimitat necessària en relació amb la naturalesa jurídica del text i, en conseqüència, per a la seva aprovació.
En aquest sentit, cal recordar que un cop el Grup EFTA hagi aprovat la decisió de signatura de l’Acord, el text passarà al Coreper (el Comitè de Representants Permanents) que organitza els temes abans de les reunions dels ministres i després al Consell de la UE perquè n’autoritzi la signatura. Aquesta signatura confirma el text final i dona pas a la ratificació. En el cas d’Andorra, la ratificació implicaria el Consell General, després d’un referèndum consultiu sobre el text. En cap cas l’Acord d’associació podria aplicar-se abans, de manera total ni parcial.
El Pacte d’estat també ha informat dels avenços en relació amb l’acord de gestió de fronteres, que entre d’altres ha d’evitar els controls sistemàtics als punts fronterers. Les converses amb la Unió Europea segueixen el calendari previst amb l’objectiu de poder entrar el text a tràmit parlamentari pròximament.
Finalment, en la reunió mantinguda aquest dimecres també s’han abordat altres qüestions, com la pròxima reunió del secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, amb membres de la Comissió Legislativa d’Afres Exteriors, per a informar de l’avançament de l’Acord d’associació.