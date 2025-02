El Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació amb la UE sovintejarà les reunions centrant-les en l’acció comunicativa

Reunió del Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació amb la UE (SFGA)

El Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació ha valorat, aquest dimecres, favorablement, la proposta del Govern d’intensificar els contactes diplomàtics d’Andorra amb els Estats membres de la UE i amb els representants de les institucions europees per a seguir de prop la presa de decisió del Consell de la UE sobre l’Acord d’associació. L’entesa s’ha pres en el marc de la reunió mantinguda aquesta tarda de dimecres i en la qual els representants de les diferents forces polítiques representades han destacat que els procediments dels Estats han de seguir el seu curs, però cal que Andorra faci palesa la voluntat de tirar endavant el projecte i consultar la ciutadania.

En aquest sentit, s’ha considerat prioritari reforçar els contactes diplomàtics d’Andorra, especialment amb Polònia, Dinamarca i Xipre –que conformen l’actual Trio de presidències del Consell de la UE–, així com amb els països veïns i altres Estats membres.

Durant la reunió, el cap de Govern també ha informat dels intercanvis que el Govern ha mantingut amb la Comissió Europea i el Consell de la UE sobre els debats en curs entre els països per a decidir la naturalesa jurídica de l’Acord. Aquesta decisió es prendrà un cop finalitzada la revisió jurídica i la traducció, dues tasques que es troben en la fase final. La decisió també està condicionada per les converses polítiques entre els Estats membres.

A més, la trobada ha permès compartir informació sobre la recent reunió del cap de Govern amb el Banc d’Espanya i sobre l’estat d’altres negociacions amb la UE, com l’Acord de gestió de fronteres i la modificació de l’Acord d’intercanvi d’informació en matèria fiscal.





Consulta ciutadana i comunicació

En seguiment de les sessions anteriors, els membres del Pacte han tractat sobre els aspectes que haurà de regular el futur reglament del referèndum. L’esborrany inicial s’emmarca en l’article 76 de la constitució i les lleis qualificades del règim electoral i del referèndum i de partits polítics i fiançament electoral. Aquesta reflexió continuarà en les pròximes sessions i es concretarà en un projecte de reglament en els propers mesos.

Finalment, s’ha destacat que, atès que les institucions europees encara no han fixat una data per a la signatura de l’Acord d’associació, és essencial continuar defensant-lo des de les diverses opcions polítiques i acostar-lo a la ciutadania de manera clara i accessible. Pel que fa a la consulta ciutadana, el Pacte ha reafirmat la seva posició i considera que la consulta s’ha de celebrar un cop el text final hagi estat signat i després d’un període de divulgació i informació, amb l’objectiu de garantir que la ciutadania compti amb tota la informació necessària per a prendre una decisió.