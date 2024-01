El Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació amb la UE aborda l’estratègia de comunicació per a arribar a tota la ciutadania

Els membres del Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació amb la UE (SFGA)

Un cop concloses les negociacions amb la Unió Europea per a l’assoliment d’un Acord d’associació és necessari poder explicar a tota la ciutadania què suposa aquesta entesa amb la UE en totes les seves dimensions. És per aquest motiu que ja fa setmanes que el Govern, amb la secretaria d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea al capdavant, està fent trobades sectorials per a poder acostar al detall quins nous mecanismes aportarà l’entrada a formar part del mercat comú. També es treballa amb una estratègia de comunicació per a anar desgranant durant els propers mesos el projecte d’Acord d’associació a la ciutadania. Així s’ha traslladat als membres del Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació amb la UE aquest dilluns a la tarda.

“Hem exposat davant de l’acord el ventall d’accions que nosaltres hem identificat que cal dur a terme, però aquesta tasca no pot recaure exclusivament en el Govern, per això hem d’identificar ambaixadors i membres de la societat civil per a transmetre el missatge a tothom”, ha remarcat el cap de Govern, Xavier Espot, durant les declaracions a la premsa posteriors a la reunió.

En aquest mateix sentit, el cap de Govern ha apuntat que ara “ens toca explicar per diferents vies, canals i llenguatges què suposa l’acord per a Andorra” tot recordant que “sabíem que fins a finals d’any havíem de concentrar els nostres esforços en la negociació per a obtenir un bon acord d’associació, perquè sinó ho fèiem poc havíem de comunicar, i ara ens concentrarem a comunicar de manera certa, fiable i transparent l’acord”.

De forma paral·lela, l’Executiu també està elaborant, tal com ja es va avançar durant una trobada amb els mitjans de comunicació, el desplegament necessari per a dur a terme el referèndum sobre l’Acord d’associació. Aquest dilluns s’ha compartit amb els membres del Pacte d’Estat quines accions cal començar a engegar per a la preparació legislativa i legal del referèndum.

Finalment, també s’han fet extensives les darreres informacions pel que fa al procés de ratificació de l’Acord per part de la Unió Europea. La Comissió Europea ha informat que es disposarà d’un primer text ja revisat a mitjans de març, com estava previst, i que les 23 traduccions necessàries per a signar el text estaran disponibles al mes de juny. Per tant, el procés de ratificació de la UE s’allarga al segon semestre de l’any. Aquest calendari europeu, tal com ha remarcat Espot, podria fer variar en un calendari de sis mesos la celebració del referèndum.