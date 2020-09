El nunci del Vaticà encoratja a respectar el dret a la vida en la missa de Meritxell

Celebració excepcional de l’ofici solemne del Dia de Meritxell a causa de la crisi de la Covid-19. Només un grup de 150 persones, entre autoritats, capellans i feligresos han pogut assistir en directe a l’eucaristia, que enguany ha oficiat el nunci del Vaticà. En la seva homilia ha aprofitat per llançar un missatge a la ciutadania i encoratjar-la a respectar la vida humana.

Sense la multitud d’altres anys a l’interior del santuari, a causa de les restriccions imposades per la pandèmia, un any més s’ha celebrat l’ofici solemne del Dia de Meritxell.

Una trentena d’autoritats i una setantena de feligresos han estat els privilegiats que han pogut assistir-hi, a més de tots els capellans del país. El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha tingut un record per a les víctimes de la Covid-19 i un agraïment per a tots els que han contribuït a tirar endavant.

Després ha cedit enguany el protagonisme de l’homilia al nunci apostòlic, Bernardito Cleopas Auza, amb motiu de la seva visita a Andorra per presentar les cartes credencials. El representant del Sant Pare al Principat s’ha atrevit amb el català, en un discurs en què ha assegurat que per progressar cal combinar béns materials i espirituals. També ha encoratjat a respectar el dret a la vida i ha valorat que que la identitat andorrana no es desvinculi de les arrels cristianes.

Aquest haurà estat l’únic ofici religiós de la jornada, ja que s’han suspès la missa de l’Aurora, la missa jove i la de la tarda. Un element més que mostra l’excepcionalitat de la celebració d’enguany és que tampoc hi ha hagut el tradicional petó a la medalla de la Verge de Meritxell.

Un dia de la patrona que també marca l’inici de l’Any Meritxel·lià i que commemora el centenari dels preparatius de la coronació de la Verge el 1921.