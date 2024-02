El número 121 d’Andorra Telecom rep 1.055 trucades aquest Nadal

Els infants van poder trucar al 121 per a parlar amb el Pare Noel i els Reis (Andorra Telecom)

Les trucades realitzades pels menuts del país al número 121 d’Andorra Telecom per a poder parlar amb els Reis d’Orient i el Para Noel aquest Nadal han permès la recaptació per a Càritas Andorrana de 1.055 euros. I és que durant aquestes festes, el número 121 ha rebut un total de 1055 trucades, que han permès als infants d’Andorra connectar amb l’esperit nadalenc que representen els Reis i el Para Noel. L’ús solidari d’aquest número és fruit de la col·laboració entre Càritas Andorrana i Andorra Telecom, que el cedeix gratuïtament i el promociona.

La recaptació recollida es destinarà un any més al programa de Càritas Andorrana d'”Atenció Primària”. Un programa que té per finalitat atendre, acompanyar i oferir diferents respostes a famílies i persones que per diferents circumstàncies es troben en situacions de precarietat econòmica, exclusió social i dificultats d’accés a serveis.

Des de Càritas Andorrana es posa en relleu que Andorra disposa d’un bon sistema de protecció social públic i privat, que engloba molts àmbits, però sempre hi ha situacions en les quals es fa necessària la intervenció de l’ONG. Des del programa d’Atenció primària, a través de la valoració, el seguiment i l’acompanyament dels treballadors socials, s’intenta donar solució a diferents problemes relacionats amb l’alimentació, l’habitatge, la salut, l’escolarització, el transport, l’accés a subministraments o altres per tal de millorar les condicions de les famílies i persones que s’adrecen a la nostra entitat.

Durant l’any 2023 la xifra de persones ateses confirma la tendència a l’estabilització un cop passada la pandèmia. Han estat 565 persones que corresponen a 324 famílies.

Des de Càritas Andorrana destaquen que entre els perfils majoritaris de persones ateses, es troben dues circumstàncies diferenciades. D’una banda, persones que pateixen necessitats materials, precarietat o es troben en risc d’exclusió social, a conseqüència de situacions puntuals, sobrevingudes o que empitjoren amb el temps, a conseqüència de malalties, manca de feina, etc. i a les quals Càritas Andorrana, ofereix una resposta individualitzada d’acord amb la seva situació i que ha permès millorar les seves condicions i el seu benestar.