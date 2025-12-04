El novembre podria tancar-se amb un 27,5% del consum global de les quotes de temporada

Una treballadora de la restauració
En data 24 de novembre de 2025, el consum global de les quotes de temporada ha estat del 27,5% amb 1.374 autoritzacions acordades. La quota inicial acordada per decret és de 4.995 autoritzacions en global, de les quals 34 pertanyen a treballadors comunitaris fronterers, 1.119 a no fronterers i 3.842 a extracomunitaris. No obstant això, aquestes dades són orientatives i en cap cas són tancades.

La dinàmica de les contractacions el 24 de novembre se situa, en comparació amb la mateixa data de l’any anterior, en un -9,9% del consum de les quotes d’extracomunitaris (amb 120 permisos menys) i en un +13,8% del consum de les quotes per a comunitaris (amb 34 permisos més).

La contractació de personal per les quotes de temporada 2025-2026 és inferior a la de la temporada anterior a la mateixa data, en un -5,9% (86 treballadors menys).

