El novembre podria tancar-se amb un 27,5% del consum global de les quotes de temporada

En data 24 de novembre de 2025, el consum global de les quotes de temporada ha estat del 27,5% amb 1.374 autoritzacions acordades. La quota inicial acordada per decret és de 4.995 autoritzacions en global, de les quals 34 pertanyen a treballadors comunitaris fronterers, 1.119 a no fronterers i 3.842 a extracomunitaris. No obstant això, aquestes dades són orientatives i en cap cas són tancades.
La dinàmica de les contractacions el 24 de novembre se situa, en comparació amb la mateixa data de l’any anterior, en un -9,9% del consum de les quotes d’extracomunitaris (amb 120 permisos menys) i en un +13,8% del consum de les quotes per a comunitaris (amb 34 permisos més).
La contractació de personal per les quotes de temporada 2025-2026 és inferior a la de la temporada anterior a la mateixa data, en un -5,9% (86 treballadors menys).