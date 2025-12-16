El novembre es va tancar amb una població resident de 88.941 persones a Andorra (+2,3%)

En data 30 de novembre de 2025, la població resident al Principat d’Andorra ascendeix a 88.941 persones, la qual cosa suposa un augment del +2,3% (+2.010 persones) respecte al novembre de l’any 2024. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies de Canillo (+400 residents, +6,7%), Escaldes-Engordany (+382 residents, +2,4%), la Massana (+355 residents, +3,0%), Encamp (+297 residents, +2,2%), Andorra la Vella (+290 residents, +1,2%) i Ordino (+163 residents, +2,9%). La parròquia que menys ha crescut ha estat Sant Julià de Lòria (+123 residents, +1,2%).
Per nacionalitats, l’increment anual mesurat al mes de novembre es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de +1.213 persones (+8,4%), seguit de les persones de nacionalitat espanyola amb +367 persones (+1,8%), de nacionalitat andorrana amb +325 persones (+0,8%) i de nacionalitat francesa amb +224 persones (+5,8%). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 119 persones (-1,4%) respecte al mateix mes de l’any anterior.
El 73,4% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa el 10,8%, mentre que la població més gran de 64 anys suposa el 15,8% restant.
Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 30 de novembre de 2025 (93.816 persones), hi ha un increment del +1,3% respecte a la població registrada del mateix mes de 2024 (92.651 persones).