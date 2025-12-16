El novembre es va tancar amb una població resident de 88.941 persones a Andorra (+2,3%)

Vista del nucli poblat de la vall central
Vista del nucli poblat de la vall central (SFGA)

En data 30 de novembre de 2025, la població resident al Principat d’Andorra ascendeix a 88.941 persones, la qual cosa suposa un augment del +2,3% (+2.010 persones) respecte al novembre de l’any 2024. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies de Canillo (+400 residents, +6,7%), Escaldes-Engordany (+382 residents, +2,4%), la Massana (+355 residents, +3,0%), Encamp (+297 residents, +2,2%), Andorra la Vella (+290 residents, +1,2%) i Ordino (+163 residents, +2,9%). La parròquia que menys ha crescut ha estat Sant Julià de Lòria (+123 residents, +1,2%).

Per nacionalitats, l’increment anual mesurat al mes de novembre es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de +1.213 persones (+8,4%), seguit de les persones de nacionalitat espanyola amb +367 persones (+1,8%), de nacionalitat andorrana amb +325 persones (+0,8%) i de nacionalitat francesa amb +224 persones (+5,8%). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 119 persones (-1,4%) respecte al mateix mes de l’any anterior.

El 73,4% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa el 10,8%, mentre que la població més gran de 64 anys suposa el 15,8% restant.

Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 30 de novembre de 2025 (93.816 persones), hi ha un increment del +1,3% respecte a la població registrada del mateix mes de 2024 (92.651 persones).

