La Taula de Mobilitat s’ha reunit aquest divendres per primera vegada amb els membres de les corporacions comunals elegides en les darreres eleccions. El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha explicat que, entre altres temes, s’ha tractat la proposta de remodelació de l’avinguda Francesc Cairat, a Sant Julià de Lòria.

En aquest sentit el titular de la cartera ha avançat que “a finals del mes de març la nova zona de desviació quedarà oberta als vehicles i, per Setmana Santa, es farà la prova pilot per desdoblar el trànsit entre Isidre Valls i la Plaça Laurèdia”. Així, i en coordinació amb el Servei de Circulació parroquial, “hi haurà un carril reversible a les hores punta que s’habilitarà en sentit pujada i que permetrà descongestionar la zona”.

La reunió de la Taula de Mobilitat també ha analitzat els diferents punts conflictius de la xarxa viària o per parlar de la coordinació en futurs episodis de nevades a la carretera. Torres ha explicat que “es treballa en el bon funcionament i aplicació dels protocols per evitar situacions a la carretera com les viscudes darrerament”.

Finalment, el ministre d’Ordenament Territorial també ha fet partícips a la resta de membres de la Taula de la seva presència en la 3a Conferència Ministerial Mundial sobre Seguretat Viària, que va tenir lloc la setmana passada a Estocolm. Els representants dels diversos països participants van signar-hi una declaració conjunta que acordava el compromís de fixar una nova fita mundial de seguretat per al 2030, així com convocar una reunió d’alt nivell de l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre aquest tema el proper 2022. També el fet de buscar i impulsar solucions innovadores per salvar vides a les carreteres.