El nou resident de Faber Andorra, Serge Bulat, participarà al Festival Jambo Street Music

El nou resident de Faber Andorra ja ha arribat al país. Serge Bulat, l’artista moldavo-nord-americà, compositor i dissenyador de so multidisciplinari és el cinquè resident a Faber Andorra d’enguany. Ha contribuït a l’escena artística europea i nord-americana explorant diversos mitjans: des de música i imatge fins a videojocs, produccions de ràdio i teatre.

L’enfocament artístic de Bulat és sovint percebut com una meditació sobre les arts, la filosofia, la ciència i la societat, i tracta temes tan diversos com la creativitat, la tecnologia, la realitat, la cultura i la identitat.

Durant la seva estava al país, l’artista té acordades diverses col·laboracions i trobades amb gent del país per fer retorn del seu pas per Andorra. Així, una de les participacions destacades és la que farà, el proper 17 de juny, a les 22 h al Festival Jambo Street Music. Aquest divendres portarà a terme una presentació i reproducció de dos dels seus treballs.

A més, dins al 28 de juny, té acordades reunions amb altres professionals del seu àmbit (música experimental i enregistrament de sons autòctons i de natura) i d’altres àmbits relacionats (antropologia, història de la música del país, instruments i cançons populars, etc.).

Durant la seva primera setmana a la residència, ja ha pogut dur a terme una presentació del seu projecte ‘Inkblot’, en aquesta ocasió a una setantena d’estudiants de primer de batxillerat del Col·legi Sant Ermengol, i reunir-se amb creadors del país per intercanviar experiències i compartir punts de treball comuns.

De fet, ‘Inkblot’ és el projecte en el qual treballarà a Faber Andorra. Una experiència sonora pensada com a prova psicològica, però ampliada per sentits addicionals. Una de les idees principals d’‘Inkblot’ és la identitat. Per això, treballa fonamentalment amb sons autèntics i afegint ubicacions per a la recerca i evolució del projecte. L’objectiu no és només lúdic, sinó alimentar la ment, la creativitat i la individualitat, amb la intenció de generar un format nou i ampliat per a les pràctiques artístiques.

Les obres més destacades de l’artista són ‘Queuelbum’ (premi IMA al Millor Àlbum Electrònic), el videojoc immersiu ‘Wurroom’ (creat en col·laboració amb Michael Rfdshir), les instal·lacions audiovisuals ‘Third World Walker’ i ‘Inkblot’ (presentades a festivals i conferències arreu del món, incloent el NYCEMF i el New Music Gathering als EUA, Convergence al Regne Unit, Technarte a Espanya, i al Video Art Forum d’Aràbia Saudita).

Les seves últimes activitats artístiques inclouen el llançament dels àlbums multiformat ‘Wurmenai’, ‘Similarities Between Fish And A Chair’ (una col·laboració amb artistes de 10 països) i la partitura del videojoc experimental ‘Isolomus’.