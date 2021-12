El nou programa ‘Tinc Talent’ promociona l’ocupació entre els joves inscrits al Servei d’Ocupació

Èric Bartolomé i Laura Vilella han presentat, aquest dijous, el nou programa ‘Tinc Talent’, que té l’objectiu de prevenir i reduir la desocupació entre els joves i alhora orientar-los i formar-los en recerca de feina, així com introduir-los al món laboral mitjançant experiències ocupacionals en el lloc de treball.

El programa està organitzat pel Servei d’Ocupació d’Andorra (SOA) i es dirigeix a joves de 16 a 25 anys, preferentment sense experiència laboral prèvia i amb un projecte laboral personal encara per definir. S’hi inclouen accions d’orientació i tutorització individuals, de formació professionalitzadora transversal i una experiència ocupacional d’una setmana en empreses seleccionades segons les característiques de cada participant per tenir un primer contacte i conèixer el sector i l’ocupació escollits.

Tal com ha explicat Vilella, Tinc Talent es divideix en tres fases. La primera consisteix en entrevistes, en la qual el SOA o l’empresa cita el jove per una trobada en què s’analitzen quines són les seves habilitats i preferències laborals. D’acord amb els resultats d’aquesta entrevista el jove decideix en quin sector professional vol dur a terme l’experiència ocupacional. La segona fase se centra en la formació dels joves: en dues sessions de quatre hores s’ofereixen continguts per identificar les característiques el mercat laboral andorrà o millorar la presentació personal. Finalment, en la darrera fase el jove podrà fer una estada en una empresa i conèixer el lloc de treball en el qual està interessat.

En aquest sentit, Laura Vilella ha posat en relleu que cada empresa participant ha de nomenar una persona encarregada de fer la tutorització i el seguiment individualitzat del demandant d’ocupació, així com de garantir la seva formació i la seva seguretat en el curs de l’experiència ocupacional. Si supera satisfactòriament l’experiència, el demandant d’ocupació rep un certificat de l’activitat portada a terme signat per l’empresa i pel Ministeri competent en matèria d’ocupació. De fet, en el marc de l’orientació laboral, es fa el balanç de l’experiència amb el jove i s’activa la prospecció laboral per cercar un lloc de treball adequat.

El Govern assumeix l’assegurament per accident i per responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar la demandant d’ocupació en el curs de l’experiència ocupacional en el lloc de treball.

Finalment, la directora del departament ha informat que s’està duent a terme una prova pilot del programa amb la participació de cinc joves, entre el 29 de novembre i el 17 de desembre. Per fer-ho, el Servei d’Ocupació ha formalitzat convenis amb cinc empreses que acullen els joves per realitzar les experiències ocupacionals en els sectors (Hoteleria, com ajudant de recepcionista d’hotel; fabricació de formigó, com a ajudant d’encarregat de producció; parapública, com a arxivista/documentalista; jardineria, com a ajudant de jardineria; i moviments de terres, com a ajudant del responsable de maquinària).