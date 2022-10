El nou Pla estratègic de la cultura 2030 materialitza accions per a acompanyar i impulsar el sector

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, han presentat davant del sectors cultural del país i també dels agents del teixit associatiu el nou Pla estratègic de la cultura Andorra 2030. El document neix arran del mandat del Llibre blanc de la cultura i estableix un full de ruta amb accions concretes i compartides i emmarca les polítiques culturals en una visió estratègica de país, donant resposta a les inquietuds del sector cultural.

Tal com han destacat Espot i Riva, el Pla estratègic “no només afecta el sector cultural, sinó al conjunt de la ciutadania i altres sectors socials i econòmics”. Espot ha ressaltat durant la presentació que el nou projecte, elaborat de forma participativa també amb la implicació de la ciutadania, és “un punt d’inflexió, un nova manera de relacionar-se l’administració amb els actors i altres agents culturals”. D’aquesta manera, ha explicat que el nou document té la voluntat de convertir-se en un “veritable contracte cultural” que relacioni el Govern, els comuns i els sectors culturals, sense desdibuixar la identitat i les competències de cadascun d’ells.

Per la seva banda, Riva ha apuntat que el Pla estratègic és un document viu, que anirà evolucionant en el temps i que, en cada moment, també es podrà ampliar segons les necessitats, les inquietuds i les aspiracions en l’àmbit cultural. Ha afegit que el document permet establir objectius en matèria de cultura, que han d’orientar “el disseny i la implementació de les polítiques culturals presents i dels propers anys”.

Prop de 300 accions per a impulsar tots els sectors culturals

Així, i entrant al detall del document, el pla conté prop de 300 accions (en concret, 284), de les quals n’hi ha una cinquantena llarga que ja s’estan implementant o es troben en curs. La globalitat de les accions persegueixen 4 grans objectius estratègics: identitat i cultura, drets culturals, suport estratègic i governança i gestió.

D’aquests quatre objectius se’n desplega un decàleg, 10 punts que permeten sintetitzar el Pla i donar coherència al conjunt de les polítiques culturals. Dins de cadascun d’aquest punts s’hi ubiquen les accions concretes que s’han dissenyat per a desenvolupar-se de forma immediata o amb un horitzó temporal del 2030. El pla es pot descarregar de forma completa a la web de cultura.

En destaquen les següents accions:

1. Impulsar la identitat com a element de cohesió social.

1.1. Culminar l’elaboració del relat nacional com a base, dinàmica i inclusiva, de la identitat cultural, de manera que constitueixi un fonament transversal de coneixement i promoció d’Andorra. Publicació de la plataforma digital que doni accés al relat nacional. (En curs).

1.2. Crear el Pla d’acció nacional per la llengua (PNL) amb l’objectiu d’harmonitzar totes les accions encaminades a promoure l’ús del català com a llengua comuna de comunicació.

2. Garantir l’accés universal a la cultura.

2.1. Promocionar el coneixement del patrimoni cultural a les escoles (història, cultura, patrimoni, paisatge), tal com es fa amb l’educació ambiental per a la conservació del patrimoni natural, amb una aproximació transversal, inclusiva i accessible.

2.2. Incorporar la inclusió i l’accessibilitat en la definició i la difusió de les polítiques de promoció de la cultura i treballar per l’accessibilitat universal, mitjançant actuacions sobre continguts, senyalització, aplicacions, recursos… per a les persones amb diferents capacitats.

3. Actualitzar l’oferta i la programació cultural i desenvolupar un turisme cultural.

3.1. Transformar el projecte ‘La cultura no s’atura’ i adaptar-lo al context actual (post-Covid19), tot mantenint la col·laboració entre les administracions públiques. (En curs).

3.2. Potenciar iniciatives i certàmens com ara el L’Andart Andorra i el ComArtPedrosa, que tenen com a objectiu explorar des d’una perspectiva cultural i artística el medi natural.

4. Facilitar la professionalització i l’emprenedoria cultural.

4.1. Establir un programa de formació per a la professionalització dels agents del sector creatiu i artístic andorrà. Per als artesans, artistes i creatius en general que vulguin seguir-los, el ministeri encarregat de la cultura haurà d’oferir una sèrie de formacions, estructurades per sectors o àmbits artístics, amb l’objectiu d’aportar les eines i els recursos necessaris per a professionalitzar-se en el sector cultural i artístic.

4.2. Crear una figura al ministeri encarregat de la cultura que doni suport al teixit cultural i als artistes, en àrees com ara la professionalització

(assessorament i formacions), la internacionalització, l’orientació legal i financera, les xarxes internacionals, les infraestructures disponibles, i tot altre servei al qual es pugui accedir amb el suport o a través de les administracions públiques.

4.3. Posar en marxa el procés de creació d’un Conservatori Nacional sobre la base del pla d’estudis de l’Institut de Música i endegar un conveni de col·laboració entre el Comú d’Andorra la Vella i el Govern per a assolir aquesta fita.

5. Adequar el marc legal i l’Administració a les necessitats del sector cultural.

5.1. Crear per llei l’Estatut jurídic de l’artista, amb l’adequació de la seva realitat a les prestacions socials i laborals (En curs).

5.2. Destinar l’1% del pressupost d’inversió en obra pública a la dotació del Pla Preserva (pla destinat a la conservació i la preservació del patrimoni cultural).

5.3. Destinar l’1% del pressupost d’inversió en obra pública a fomentar la creació artística, ja sigui adquirint obra d’art ja sigui encarregant-la, per a ser instal·lada a la mateixa obra pública o en els seus entorns.

6. Donar suport a la cultura popular i l’associacionisme.

6.1. Reconèixer el voluntariat cultural al mateix nivell que el social i establir un pla d’acció per a promoure’l.

6.2. Crear un espai de cultura popular en línia.

6.3. Impulsar el recull etnohistòric de la cultura popular. (En curs).

7. Potenciar la projecció exterior de la cultura andorrana.

7.1. Establir col·laboracions amb festivals, mostres, certàmens i tota mena de manifestacions i esdeveniments de les disciplines que interessin el teixit artístic del país per tal que els artistes nacionals s’obrin al mercat i es generin oportunitats internacionals.

7.2. Impulsar, amb subvencions o altres accions, la traducció a diferents llengües de la literatura feta a Andorra en català.

8. Apostar per la innovació i la cultura digital.

8.1. Promoure la ludificació de l’experiència cultural, perquè el consum de cultura no només ha de ser visitar sinó que també ha d’incloure altres experiències a través de videojocs, escape rooms, etc. (En curs).

8.2. Millorar la web i la comunicació de l’Agenda.ad. Optimitzar les opcions i les possibilitats que ja existeixen a la plataforma comuna Agenda.ad i implicar-hi els agents privats.

9. Assegurar una bona governança i coordinació dels agents culturals.

9.1. Crear una taula de treball entre el ministeri encarregat de la cultura, els comuns i entitats i empreses privades per a millorar la coordinació de la programació cultural, per tal d’evitar les problemàtiques de la contraprogramació, de millorar l’ús dels recursos (infraestructures, eines de comunicació, etc.) i d’afavorir l’accés a la cultura de la ciutadania, amb l’objectiu final de donar un suport més efectiu a les propostes culturals del país.

9.2. Crear oficialment la Xarxa de biblioteques públiques i dotar-la d’un marc d’acció.

9.3. Coresponsabilitzar totes les administracions i sectors del compliment de la legislació sobre la llengua.

10. Millorar els espais i les infraestructures culturals.

10.1. Avançar en la delimitació dels entorns de protecció de béns immobles d’interès cultural i en la inclusió de nous béns a l’Inventari general del patrimoni cultural, per a afavorir-ne la posada en valor. (En curs).

10.2. Dur a terme un estudi per a la creació d’un espai destinat a ser un laboratori per a la innovació artística i cultural.