El nou paquet de mesures del Govern d’Andorra contempla la situació dels fronterers

Els treballadors fronterers tindran els mateixos drets que els residents a Andorra en aquells casos en què es reguli suspensions temporals de contractes de treball (STCT, l’equivalent als ERTO de Catalunya), en cas que l’empresa en què treballen presenti aquesta mesura a causa de l’aturada econòmica causada pel coronavirus. Així es desprèn del segon paquet de mesures econòmiques i socials anunciat pel Govern andorrà, que assegura que s’evitarà que hi hagi cap mena de discriminació cap als empleats que creuen la frontera per anar a treballar, la majoria d’ells residents a l’Alt Urgell.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha expressat la seva “satisfacció” per les explicacions donades per l’executiu del Principat. Consultat per El Periòdic, Fàbrega valora el fet que els treballadors fronterers tindran els mateixos drets que els residents en cas que l’empresari decideixi acollir-se a un STCT, que s’introdueix per primer cop a la legislació andorrana. Tanmateix, una mesura a la qual els fronterers no es podran acollir és la el descompte del 20% en el pagament del lloguer de l’habitatge habitual. Un fet que l’alcalde urgellenc troba “normal” tenint en compte que l’habitatge pel qual estan pagant està situat a fora d’Andorra.

Des de l’Ajuntament de la Seu han avançat que, paral·lelament, seguiran amb atenció les mesures d’ajuda que finalment acabin aprovant els governs espanyol i català per als treballadors que es quedin a l’atur o es vegin afectats per un ERTO, per determinar possibles accions complementàries a nivell municipal.

Fàbrega ha agraït també la col·laboració establerta amb el Govern d’Andorra des de l’inici de l’actual crisi sanitària, que per exemple ha permès, aquest cap de setmana passat, el trasllat d’una pacient d’edat avançada del Sant Hospital de la Seu a l’UCI de l’Hospital de Meritxell.

També amb relació als fronterers, l’Ambaixada d’Espanya a Andorra ha assegurat que parlarà aquests propers dies amb les autoritats laborals i econòmiques, tant del govern espanyol com de l’executiu andorrà, “per tal de que es contemplin i s’apliquin mesures a favor dels treballadors transfronterers”.

L’ambaixador, Àngel Ros, ho ha afirmat en la resposta a una carta enviada pel representant de l’Associació d’Aturats del Pirineu, Lluís Mera. En la missiva, Ros indica que “tant els aturats i aturades com els treballadors transfronters están entre els col.lectius que poden patir conseqüències negatives”, si bé hi afegeix que “els Governs d’Andorra i d’Espanya han presentat i estan aplicant mesures per pal·liar els efectes socials de la crisi i també fa referència al fet que ja s’ha començat a facilitar que persones de l’Alt Urgell afectades per coronavirus puguin ser ateses a l’Hospital de Meritxell, si hi ha prou capacitat i les circumstàncies ho requereixen.

Aquesta setmana mateix, Compromís X La Seu també s’ha referit a la situació dels fronterers tot demanant mesures específiques d’ajut. El grup municipal ha sol·licitat que l’equip de govern de la Seu trameti aquesta petició als governs català i espanyol, però també que, mentre no es rebi resposta al respecte, sigui el mateix ajuntament urgellenc qui impulsi ajuts per a aquells casos més urgents de persones afectades per expedients de regulació temporals.