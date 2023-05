El nou Govern visita el copríncep episcopal

El nou Govern andorrà rebut pel copríncep episcopal (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb tot el nou equip de Govern que configuren el Consell de Ministres, s’ha reunit aquest dilluns a la tarda amb el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives. Aquesta ha estat la primera reunió institucional entre els membres del nou Executiu i el copríncep, després del primer contacte el cap de Govern i Vives que es va celebrar ara fa una setmana.

La trobada, de caràcter cordial, s’ha celebrat al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell, pocs dies després que els ministres hagin pres possessió del càrrec. Durant la reunió les autoritats han comentat amb el copríncep les prioritats de cadascun dels ministeris, així com els reptes que ha d’encarar el país durant aquesta legislatura, com ara la negociació per a l’Acord d’associació amb la Unió Europea, el pacte d’estat de Salut, la sostenibilitat de les pensions o l’impuls d’un creixement urbanístic sostenible.