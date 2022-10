El nou Conseller de Movem Ordino proposa fer una consulta sobre la instal·lació de Grífols a la parròquia

El comú d’Ordino té un nou conseller: Jean Michel Armengol ha jurat el seu càrrec aquest dilluns en substitució de Sandra Tudó, que va presentar la seva renúncia aquest passat setembre. Armengol s’ha mostrat il·lusionat i esperançat per a, “des de dins, intentar moure alguna cosa, insuflar alguna inspiració i poder fer alguna proposta”. I en aquest sentit ja ha llençat la primera: una consulta pública al tomb de la idoneïtat del projecte de laboratori que Grífols vol engegar a la parròquia i de la seva ubicació en concret.

“És realment necessari i en el lloc previst?” és la pregunta que formula el nou conseller de Movem Ordino, que ha assenyalat que no s’està en contra del projecte de Grífols -que genera molts dubtes i neguits, ha reconegut-, però considera que la consulta “és el mínim que es pot fer”. “És legítim que la gent pugui donar el seu parer”, ha defensat Armengol, que creu que es poden teixir ponts de diàleg amb l’altre conseller de la minoria al comú d’Ordino, Enric Dolsa.

Un altre punt en què es pot trobar elements en comú és amb la construcció del centre geriàtric i la seva ubicació. Armengol ha assenyalat que el projecte és positiu però la ubicació no considera que sigui adequada. Així, ha valorat que aquella zona quedarà massificada i ha qualificat “d’irresponsable” no pensar en disposar d’un espai verd per als infants que assisteixen al centre escolar d’aquella zona.

De fet, la construcció i que es vegin “grues a tot arreu” és una de les preocupacions d’Armengol, i serà una de les qüestions a les que prestarà especial atenció, juntament amb la problemàtica de l’habitatge, les qüestions culturals i esportives i els projectes del geriàtric i del laboratori, ha resumit el conseller socialdemòcrata.