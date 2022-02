El nostre Cupido

És Sant Valentí 14/02/2022 una data de consum intens en determinats mercats? No tinc cap dubte que sí que ho és. Tot i això, en una data com aquesta, les forces d’oferta i demanda són molt similars. Les persones demanen un producte que expressi el seu afecte per una altra persona i les marques, és clar que ofereixen productes que competeixen per ser la millor. Com a resultat tenim una de les primeres dates de l’any de consum intens amb un origen emotiu: L’AMOR.

En un dia es pot demostrar més amor que la resta de dies de l’any? Particularment, crec que no, però aquest dia no es compta pel que dura 24 hores.

Per bé o per mal, aquest dia és una manera d’expressar alguna cosa, ja sigui de manera impersonal o intensiva.

Molts diran que Sant Valentí és la data més meravellosa i romàntica de totes, però no sempre és així. No tothom celebra la data assenyalada amb la seva parella, amb un sopar a la llum de la lluna o amb un passeig romàntic a la vora del mar al capvespre. No, no tothom ha trobat la seva mitja taronja o, més aviat, amb la mitja taronja s’han fet suc.

La societat en què vivim avui dia, una en què es diposita el valor del record en cançons, llibres, pel·lícules, fotografies i mort. Records que han estat transformats en masclisme, divorcis, etc.

Avui vull compartir amb vosaltres que per a mi la unió de la parella, l’amor en parella al llarg de les nostres vides, requereix entrega, moltes vegades requereix valentia per assumir el compromís de respectar, ser fidel i lleial a la parella que has triat.

Se sol dir que una parella s’estima i sent desitjos d’estar units quan hi ha “bona química” entre ells; però, realment, l’amor comença quan una persona sent quines necessitats de l’altra li són tan importants com les pròpies. Precisament, la fragilitat i curta durada del matrimoni i vida en parella es deu al fet que predomini l’egoisme d’un, o de tots dos alhora, davant les limitacions i sacrificis que suposen la vida en comú.

En algunes disputes, quan és greu la discussió es frena i la cosa es recondueix.

Tot i això, hi ha parelles que entren en espiral de negativitat que sembla que no té fi. Això produeix amargor sentimental i engreixa una mena de compte corrent de decepció, dolor i patiment que va desgastant la relació.

No cal flors i xocolates en aquest dia, sinó cada dia lliura somriures, abraçades, petons, carícies, versos, cançons, tot el bell de la vida per a la felicitat teva i la de la teva parella.