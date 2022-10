Segons els registres del Departament d’Afers Socials, el nombre de sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals durant el 2021 ha estat de 2.099, un +27,2% respecte a l’any 2020, de les quals el 94,8% han estat resoltes favorablement (1.990) mentre que un 5,2% han estat desfavorables (109). Els ajuts favorables han concedit un total de 4.277.760 euros en ajuts, un -5,6% respecte a l’any anterior.

Per sexe dels beneficiaris, les dones van rebre el 61,7% dels ajuts i els homes el 38,3%. Per tipus de llar beneficiària, un 84,2% de les sol·licituds s’han aprovat a famílies monoparentals o unipersonals. Les sol·licituds favorables han donat lloc a 3.053 ajuts, sent el més atorgat el referent a l’article 27: Per a continuar a atendre les necessitats bàsiques, amb un 46,2%.

Els ajuts han estat concedits a 1.189 llars, 70 menys que l’any 2020 (1.259, -5,6%) i han beneficiat a 2.019 persones, amb un import anual mitjà per llar de 3.597,78 euros.

Les llars que han rebut el major nombre d’ajuts són les unipersonals (688 llars, 60,6% dels ajuts) i les monoparentals (283 llars, 25,2% dels ajuts), mentre que per nacionalitat del beneficiari, els espanyols i andorrans reben el 34,4% i 29,2% dels ajuts, respectivament.