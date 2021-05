El nombre de diagnòstics diaris de Covid-19 s’estabilitza a la baixa

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha comparegut aquest divendres per fer l’actualització sanitària relacionada amb la pandèmia coronavirus SARS-CoV-2. Així, ha informat que des de l’inici la xifra total de casos registrats al Principat és de 13.390 persones (+27). Les altes se situen en 12.936 (+36) i el nombre de defuncions, en 127.

Mas ha destacat que la taxa de reproducció se situa avui en 0,79, pel que es manté la reducció tant dels casos diaris com “especialment en el nombre de persones ingressades a planta i la Unitat de cures intensives”. Així, ha informat dels casos actius: actualment n’hi ha 327 (-9): 7 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 3 a l’UCI (-1) –2 d’elles requereixen ventilació mecànica–. Així, a l’hospital hi ha ingressats 10 pacients de Covid-19 (-1).

En quant a les vacunes, la secretària d’Estat ha informat que ahir van vacunar-se 1.149 persones i que des de l’inici del Pla de vacunació ja s’han administrat 30.030 dosis. Un cop més, Mas ha instat a la població a adherir-se a la campanya de preinscripció (a www.govern.ad/preinscripcio o 775019) i ha puntualitzat que ja hi ha 41.879 persones que ho han fet. En aquest sentit, també ha demanat la “col·laboració de tothom per facilitar la vacunació: als treballadors per anar-hi a l’hora de la cita amb el full previ ja omplert –es pot descarregar a www.govern.ad/vacunacio– i a les empreses per permetre que els seus empleats vagin a vacunar-se sense que aquesta absència repercuteixi en el seu sou ni hores”.

Finalment, pel que fa a la població escolar, Mas ha destacat que actualment hi ha 27 aules sota vigilància activa –11 total i 16 parcial– i 9 en vigilància passiva, pel que també segueix la progressió a la baixa de classes afectades.