El nombre d’assalariats a l’abril cau un 11,6% respecte l’any passat

El nombre total d’assalariats del mes d’abril del 2020 és de 35.905 persones, el que representa una variació del -11,6% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què hi va haver 40.616 persones. Tot i això, hi ha sectors on s’ha registrat un augment del nombre d’assaliriats comparat amb l’abril de l’any 2019. És el cas de les “Indústries manufactureres” (+4,4%), “Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials” (+1,7%), ”Construcció” (+1,4%) i “Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua” (+0,9%). En canvi, presenten variacions negatives destacables del nombre d’assalariats els sectors: “Llars que ocupen personal domèstic”, amb un -42,4%, “Hoteleria” amb un -34,0% i “Activitats immobiliàries i serveis empresarials”, amb un -11,6% en comparació amb el mes d’abril del 2019.

La mitjana d’assalariats, d’acord amb les dades al llarg dels darrers 12 mesos, és de 39.490 persones, un +0,9% més respecte a les dades del mateix període anterior. Els sectors en els que més han incrementat els assalariats són: “Construcció” amb un +7,5%, seguit d’“Indústries manufactureres”, amb un +4,0% i “Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials”, amb un +3,5%. Els sectors en els que més han disminuït són: “Sistema financer” amb un -3,6%, “Hoteleria”, amb un -3,5% i “Llars que ocupen personal domèstic” amb un -1,8%.

MASSA SALARIAL

La massa salarial total del mes d’abril del 2020 és de 76,92 milions d’euros. La variació és negativa, d’un -11,3%, respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest mes, els sectors que presenten variacions positives són: “Sistema financer” amb un +10,6%, “Administració pública i seguretat social” amb un +1,9% i “Educació”, amb un +0,0%. En canvi, les variacions negatives més remarcables es donen en els sectors: “Altres activitats socials i serveis professionals”, amb un -48,8%, “Hoteleria”, amb un -39,2%, “Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura”, amb -18,0% i “Llars que ocupen personal domèstic”, amb un -10,0%.

D’acord amb les dades recollides al llarg dels darrers 12 mesos, la mitjana mensual de la massa salarial és de 85,12 milions d’euros, equivalent a una variació del +2,0% respecte al mateix període anterior. Tots els sectors menys quatre presenten variacions positives, on es destaca: “Construcció”, amb un +9,3%, “Activitats immobiliàries i serveis empresarials” amb un +5,7%, i “Indústries manufactureres” amb un +4,8%. “Sistema financer”, “Hoteleria”, “Llars que ocupen personal domèstic” i “Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua” presenten variacions negatives del -3,6%, -3,1%, -1,1% i -0,3%, respectivament.

SALARI MITJÀ

El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes d’abril del 2020 és de 2.142,25€, és a dir, un +0,4% respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest mes, tots els sectors menys sis presenten variacions negatives, entre els que en destaquen: “Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura” amb un -11,1%, “Altres activitats socials i serveis personals” amb un -11,0% i “Indústries manufactureres” amb un -9,7%. Els sectors que aquest mes d’abril presenten variacions positives destacables són: “Sistema financer” amb un +11,3%, “Activitats immobiliàries i serveis empresarials” amb un +3,6% i “Comerç al detall, llevat de vehicles de motor” amb un +2,4%.

D’acord amb les dades acumulades durant els darrers 12 mesos, el salari mitjà s’ha situat en 2.155,44€, equivalent a una variació positiva del +1,1% respecte al mateix període anterior, en què va ser de 2.132,23€. Presenten variacions positives remarcables: “Activitats immobiliàries i serveis empresarials” amb un +2,4%, “Altres activitats socials i serveis personals”, amb un +2,2% i “Venda i reparació de vehicles a motor”, amb un +2,0%. “Transports i comunicacions”, amb un -1,4% i “Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials”, amb un -0,4%, presenten variacions negatives respecte al període anterior.