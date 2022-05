El nivell B2 de català serà obligatori per exercir una professió titulada

En la sessió de Consell de Ministres d’aquest dimecres s’ha aprovat el Projecte de llei de modificació de la Llei d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals amb l’objectiu d’actualitzar la regulació legal i adaptar-la al context econòmic i social actual, tenint en compte l’evolució del sector de les professions titulades.

Aquesta actualització normativa, tal com ha expressat el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, ha estat consensuada amb els representants dels diferents col·legis professionals després de detectar mancances en la regulació existent i certes disfuncions en la normativa vigent en els diferents intercanvis que s’han dut a terme per preparar la posició de la negociació amb la UE relativa a la lliure prestació de serveis. El secretari d’Estat ha explicat que es va crear un grup de treball, l’octubre del 2021, format pels col·legis professionals, representants dels diferents ministres concernits i la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus, que han treballat conjuntament en aquest text.

Entre les modificacions més destacables destaca la incorporació, com a requisit d’accés a l’exercici d’una professió titulada, de l’acreditació que es disposa del nivell B2 de la llengua catalana, amb l’establiment de la possibilitat que la normativa sectorial aplicable a l’exercici de cada professió titulada pugui establir un nivell superior, sempre que sigui necessari i proporcional a l’activitat exercida. Aquest nou requisit, tal com ha puntualitzat Landry Riba, reforça l’ús de la llengua catalana com a llengua nacional. Tanmateix, i a l’efecte d’assegurar la flexibilitat necessària, es preveu la possibilitat que els professionals titulats autoritzats a exercir mitjançant habilitació especial puguin acreditar el compliment del requisit relatiu a la llengua en el termini de dos anys.

La normativa estableix el caràcter de membre amb dret de vot, prop del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades, del col·legi professional corresponent a la professió titulada sol·licitada i, en cas de no existir, del Consell de Col·legis Professionals, amb la voluntat d’incidir en la importància del vessant associatiu de les professions titulades, tant des del punt de vista privat com col·legial.

El text regula els tipus de reconeixement als quals han de ser sotmesos els títols acadèmics oficials d’estudis d’ensenyament superior que no hagin estat emesos per l’Estat andorrà. S’introdueix el concepte del reconeixement professional, la competència del qual recau en el Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades.

El projecte de llei modifica substancialment la normativa referent a l’exercici de curta durada. D’aquesta manera, considerant les dificultats de control que planteja aquesta modalitat d’exercici i el risc d’intrusisme que representa, es modifica substancialment el procediment per acordar-la, que queda configurat com a procediment d’autorització, amb la participació activa del col·legi professional corresponent a la professió de què es tracti (en cas que existeixi).

De la mateixa manera, i per tal de garantir el control col·legial sobre les actuacions dels professionals titulats no residents, es preveu la inscripció temporal de la persona interessada al col·legi que correspongui. En darrer terme, i amb la voluntat de reforçar el règim aplicable en matèria d’exercici de curta durada, s’introdueix l’obligació de les persones o empreses que contractin els serveis d’un professional no resident de portar un registre en què han d’anotar les dates en les quals el professional s’ha desplaçat a Andorra per prestar els seus serveis.

El text contempla l’ampliació de les competències dels Col·legis professionals, atorgant-los representació en els organismes internacionals, preveu la possibilitat d’oferir formació continuada i especifica i atorga capacitat d’arbitratge i mediació entre els col·legiats. De la mateixa manera, es redueix el nombre de professionals per crear un Col·legi, que passa de 8 a 3.

Així mateix, a través del text, es crea la inspecció en matèria de professions titulades i es reforcen també les potestats del Govern per dotar-lo de les eines necessàries perquè asseguri el compliment del marc legal relatiu a l’exercici d’aquestes professions.