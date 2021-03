El Niu d’Andorra Telecom participa a la cimera del negoci internacional ‘Millonario Master Minds ‘

Miquel Gouarré, responsable del Niu, juntament amb Robin Arca i Marc Clusa, CEO i director respectivament del Millonario Master Minds, han presentat avui un esdeveniment que té com a objectiu principal fomentar el desenvolupament de nous emprenedors, potenciar la seves idees de negoci i accelerar el seu creixement.

Durant la cimera de negoci, que tindrà un format presencial, es desenvoluparan de forma simultània diverses activitats com conferències d’experts de reconegut prestigi internacional, workshops i masterclasses, en les que s’abordaran temes com la innovació, la inversió, les noves tendències, el màrqueting del futur, el lideratge o el desenvolupament personal.

Entre els conferenciants hi destaquen, la coach personal i conferenciant Maria Fernàndez, el CEO de Shark Tank Mexic, Marcus Dantus, Emili Duró, membre del consell d’administració d’importants empreses i l’estratega en innovació nord-americà Vito di Bari.

Una altra de les activitats que es desenvoluparan durant els dies de la cimera de negoci seran sessions de Pitch en les que 48 startups preseleccionades tindran l’oportunitat de presentar-se davant un panell d’inversors de prestigi internacional com Albert Colomer, empresari guardonat per Euronews com a Personalitat Empresarial, l’emprenedor i Business Angels Networks i mentor, René de Jong, la presidenta de l’associació andalusa de Business Angels Networks, Maria Luisa Garcia o l’empresari, emprenedor i inversor, Miquel Huguet.

Robin Arca, CEO de Millonario Master Mind, ha ressaltat que “l’esdeveniment vol ser una plataforma que generi sinèrgies entre els líders de la comunicació empresarial, Startups, PIMES i empreses, generant un networking potent perquè esdevingui un espai de trobada clau per a inversors interessats en descobrir bones idees i nous talents”. Arca ha remarcat que “tenim la voluntat que el Millonario Master Minds sigui una plataforma d’educació financera perquè futurs emprenedors aprenguin i s’impliquin en projectes innovadors que revitalitzin l’economia europea”.

En la seva intervenció, Marc Clusa, director de l’esdeveniment, ha ressaltat que “la presència i participació del Niu d’Andorra Telecom en aquest esdeveniment ens permet sumar a una de les principals incubadores i acceleradores d’un país que està fent una clara aposta per la recerca de talent i que avui ja és un país atractiu per a joves emprenedors d’arreu del món”.

Per Clusa, el Millonario Master Mind és “un dels pocs esdeveniments de negoci presencials conformats per aquest any, el que representa una molt bona oportunitat per reactivar un dels motors econòmics emergents al continent europeu”. Segons ha explicat Clusa, “les relacions entre els emprenedors, business angels, mentors i inversors, requereixen d’aquests espais de trobada, d’intercanvi i de coneixement directe i personal”.

Per la seva banda, Miquel Gouarré, responsable del Niu d’Andorra Telecom, ha convidat a tots els emprenedors que estan desenvolupant els seus projectes a Andorra i que puguin estar interessats a presentar-los a el Millonario, a posar-se en contacte amb el Niu que en farà una acurada selecció. L’acceleradora i incubadora ja està treballant amb possibles candidats entre les Startups allotjades al Niu.

La participació del Niu va més enllà, donat que, com ha explicat Miquel Gouarré, “amb nosaltres també participaran en l’esdeveniment diversos business angels, inversors i venture capitals del país que formaran part dels pannells d’inversors i d’experts en les Pitch Sessions. Així com mentors i Startups que formaran part del pannell d’experts de les sessions de Consulting Bites.

Gouarré ha valorat molt positivament l’impacte que per a la incubadora i acceleradora d’Andorra Telecom pot tenir la seva presència en aquesta cimera del negoci del món de l’emprenedoria i Startups “ja que no només és una oportunitat de fer-nos conèixer entre algunes de les empreses de més projecció mundial, sinó que ens posa en contacte en un ambient col·laboratiu amb inversors, mentors i autèntics referents de la innovació”.