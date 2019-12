Les nevades dels darrers dies i les previsions de bon temps han fet que els establiments hotelers del Principat tinguin bones sensacions de cara a l’ocupació hotelera per als últims dies del 2019. Entre el 25 de desembre i l’1 de gener es preveu una ocupació del 80% al país. La xifra és set punts inferior a la de l’any anterior, quan entre el 26 i el 31 de desembre l’ocupació es va situar en el 87%, però des de la Unió Hotelera esperen que la xifra d’enguany augmenti a causa de les reserves d’última hora o dels visitants que busquen allotjament un cop arriben a Andorra.

El 28 de desembre és el dia que acumula més reserves, amb un 86% d’ocupació; mentre que el dia de Nadal és el que en registra menys. Amb tot, des de la Unió Hotelera consideren que, tot i que el 25 de desembre és un dia “fluix” perquè s’acostuma a passar en família, el percentatge de reserves és prou bo. Per parròquies, Encamp és la que més ocupació registra (86%), seguida de Canillo (85%), La Massana (82%) i Ordino. Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany acumulen percentatges de reserves per sobre del 75% fins a cap d’any.

Trànsit dens i retencions

Mobilitat ha previst l’entrada de 159.000 vehicles al Principat del 23 de desembre al 6 de gener. D’aquests, 110.000 ho faran per la frontera del riu Runer i 49.000 arribaran per l’accés del Pas de la Casa. Les cues a la xarxa viària, segons apunten des de Mobilitat, seran constants, i s’intensificaran entre el 30 de desembre i l’1 de gener. També es preveu trànsit dens els dies 24, 26 i 28 de desembre i 4 i 5 de gener. El flux d’entrada i sortida de vehicles serà constant, ja que gran part dels turistes no allargarà la seva estada més d’una setmana.

Pel que fa al trànsit intern de residents no es preveu que es vegi afectat amb l’arribada de vehicles. Des de Mobilitat apunten que gran part dels que volien passar les festes fora del país ja van marxar el passat cap de setmana, aprofitat l’inici de vacances escolars i l’aturada del sector de la construcció.

Pistes a ple rendiment

El domini de Grandvalira començarà el Nadal amb el nou accés a pistes del Peretol en funcionament, amb set pistes noves i tres remuntadors. L’estació mantindrà el 75% de les pistes i remuntadors oberts i gruixos de neu d’entre 50 i 80 centímetres. Així, tots els sectors estaran oberts, sumant 160 quilòmetres esquiables amb 110 pistes i 65 remuntadors.

L’estació d’Ordino Arcalís comptarà amb el 100% de les pistes i dels remuntadors oberts, inclús les pistes negres, que fins ara no s’havien pogut condicionar. Igual que Vallnord – Pal Arinsal que, amb el 100% de pistes obertes, posa a disposició dels esquiadors 46 pistes i 30 remuntadors, amb gruixos que van dels 70 centímetres de neu a la cota baixa i 100 centímetres a la cota alta. De la mateixa manera, també està obert el telefèric que uneix els dominis d’Arinsal i de Pal.