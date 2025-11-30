El Nadal arriba a l’MCTA amb activitats per a tothom

La programació de Nadal al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) començarà el dijous, 4 de desembre, amb un taller de postals d’hivern, amb Julia Germagenova, guanyadora de la 5a edició de la Vitrina Artística. Durant el taller els assistents crearan la seva pròpia postal en aquarel·la inspirada en els paisatges d’Andorra, mentre es gaudeix d’una copa de vi, en col·laboració amb Classic Vins.
El dissabte, 6 de desembre, la proposta serà un taller familiar de marionetes de paper, inspirat en els menairons i la tradició folklòrica nadalenca del Pirineu, donant forma, cadascú, al seu propi personatge màgic. Es faran cinc sessions: 11 h, 12 h, 13 h, 16 h i 17 h.
Les activitats continuaran el dijous, dia 11 de desembre, amb un taller artesanal de corones de Nadal, a càrrec de l’artista, Paula Trasserra, de l’estudi floral Flywels. Durant l’activitat els participants podran elaborar la seva corona combinant elements naturals com avet, eucaliptus i cotó, creant una peça única per a decorar la llar durant aquestes festes.
La programació seguirà el dissabte, 13 de desembre, amb un taller de decoració de boles nadalenques, obert a totes les edats. Durant el taller es tindrà l’oportunitat de personalitzar les esferes amb colors, textures i motius hivernals, convertint-les en guarniments únics per a l’arbre de Nadal.
Finalment, el dissabte, 20 de desembre, se celebrarà el taller de decoració d’espelmes, en el qual es podrà transformar una espelma blanca amb pintura acrílica o cera de colors, creant una peça original que il·luminarà la llar durant les festes.
Per a prendre part a les activitats del museu s’ha de fer reserva prèvia per correu electrònic a l’adreça reserves@mcta.ad o bé trucant al telèfon 800 800.