El MW Museu de l’electricitat es podrà visitar des de casa

El MW Museu de l’electricitat es pot visitar, des d’aquest mateix dimecres, des de qualsevol indret i accedint a punts de vista exclusius. Per tal d’adaptar-se a la situació de pandèmia a causa de la COVID19, i tenint en compte les restriccions d’aforaments que se n’han derivat, FEDA ha decidit apostar per una visita virtual al museu, a la qual es pot accedir a través de www.fedacultura.ad/VisitaVirtual.

La visita virtual al MW Museu de l’electricitat permet a qualsevol usuari endinsar-se a les instal·lacions del museu i accedir a un resum dels continguts que s’hi presenten. A través dels cartells informatius es pot seguir el fil argumental de l’exposició permanent del museu “Camins per al progrés”, es pot conèixer com es genera l’electricitat i també acostar-se a la sala de manipulables dedicada especialment als més petits. A més, s’informa de l’exposició temporal que hi ha actualment al museu: Dessigne-moi l’ecologie, tot i que el contingut d’aquesta es reserva per a les visites presencials.

D’aquesta manera s’ofereix una primera aproximació al museu, però es continua convidant els ciutadans a fer la visita presencialment.

A més, a través del web es presenten punts de vista exclusius del museu, com una vista aèria dels generadors de la central hidroelèctrica, que a més s’acompanya del so real que produeixen aquests generadors.

Amb aquesta acció, FEDA vol continuar acostant el seu missatge a la ciutadania, tot i que les portes del MW Museu de l’electricitat segueixen obertes en l’horari habitual i es continua convidant els visitants a gaudir d’aquest espai amb una reducció de l’aforament i amb mesures de seguretat adaptades a la situació.

L’horari del MW Museu de l’electricitat és de dimarts a dissabte de 9.30 a 13.30 hores i de 15 a 18.30 hores i els diumenges i festius de 10 a 14 hores. Actualment l’entrada és gratuïta per afavorir la major afluència de visitants amb motiu de l’exposició temporal Dessigne-moi l’ecologie.