L’any 2019 han visitat el Museu Fàbrica Reig 21.616 persones, la qual cosa representa, respecte a l’any anterior un increment del 22,5% (2018, 17.647 visitants). Durant el 2019 el Museu Fàbrica Reig ha batut el rècord en nombre de visitants/any. Durant aquests 17 anys, des de la seva obertura l’any 2003, han creuat les portes del Museu més de 184.000 persones i esperem, durant el 2020, superar els 200.000 visitants.

Des del 2003 el nombre de visitants ha anat incrementant, mantenint cada any, dos marcats períodes d’estacionalitat: la temporada baixa, de novembre a abril, i la temporada alta, de maig a octubre. Els mesos de més afluència de turistes han estat maig, juny i octubre.

Dels visitants rebuts, el 40% han estat grups, el 49% han estat particulars i famílies i l’11% escolars, dades que coincideixen amb les de l’any 2018. Ens han visitat fins a 42 nacionalitats diferents entre els quals cal destacar Espanya (55%), França (25%) i Andorra (12%).

El Museu Fàbrica Reig ha assolit xifres rècord en el nombre de visitants tant a les exposicions temporals com a l’exposició permanent. Un 60% dels visitants han visitat l’exposició permanent dedicada al tabac, el que representa un increment del 9% respecte de l’any anterior. Un 96% dels visitants han visitat alguna de les exposicions temporals. El Museu Fàbrica Reig ha ofert un total de quatre exposicions temporals de temàtica diversa durant aquest darrer 2019: Som Biodiversitat (gener), Herois i superherois (febrer-juny), Retrospectiva Robert Capa (juny-novembre) i Fotografia científica. Luís Monje (novembre-desembre).

A banda de les exposicions temporals, el Museu Fàbrica Reig ha organitzat diverses activitats com diversos jocs d’escapada, caps de setmana de cinema, presentacions de llibres, l’Olimpíada de matemàtiques, xerrades, conferències, visites guiades a les exposicions temporals, tallers de fotografia i, fins i tot, un túnel del terror. També ha participat en diverses jornades de portes obertes que han aportat majoritàriament públic andorrà com el Dia Internacional dels Museus (DIM), Les Nits d’Estiu, les Jornades Europees de Patrimoni, el Mercat Medieval, el Dia Mundial del Turisme i les jornades Capalauredianes.

Com a canvi important, el darrer mes del 2019 el museu ha canviat el seu anterior nom (Museu del Tabac) per l’actual Museu Fàbrica Reig. Un nom que s’ajusta més tant a les tendències actuals referents a estructures similars, com a les diverses activitats que hi desenvolupem.