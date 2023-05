El Museu Diocesà d’Urgell i la Dinosfera participen del Dia Internacional dels Museus

Presentació d’activitats del Dia Internacional dels Museus, a la Dinosfera (RàdioSeu)

La Dinosfera de Coll de Nargó ha acollit aquest dimarts la presentació de les activitats dels museus de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran en motiu del Dia Internacional dels Museus, que se celebra anualment el 18 de maig. Enguany, a Catalunya, es durà a terme entre aquest dissabte dia 13 i diumenge 21 de maig.

La Dinosfera oferirà una conferència sobre paleontologia, de manera simultània amb el Museu de la Conca Dellà. I el Museu Diocesà d’Urgell -a la Seu- presentarà la restauració del retaule de Sant Bartomeu de Cubells. S’ha triat Coll de Nargó com a lloc de la presentació perquè és on actualment es troba l’exposició ‘Què tenim sota els peus? 550 milions d’anys d’evolució a Ponent i el Pirineu’, produïda per la Xarxa i que reflexiona sobre la fragilitat dels ecosistemes i l’impacte de la presencia humana al planeta. La mostra es podrà veure a Coll de Nargó fins al 28 de maig.

Pel que fa a d’altres equipaments de la regió de l’Alt Pirineu i Aran, a la Torre de Capdella hi haurà per primera vegada visites guiades a dues cases prefabricades de la Central hidroelèctrica. D’altra banda, hi haurà jornades de portes obertes i diverses xerrades sobre el món de la mort i el paper de les llevadores a la Val d’Aran. El Musèu dera Val d’Aran, ofereix una “visita multisensorial” als seus diferents àmbits, amb el Més Enllà com a fil conductor. I el 20 de maig, l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu oferirà un concert de guitarra amb el Duo Ribera Sàbat, presentat pel luthier i investigador Josep Cruelles.

Per a aquesta edició, l’ICOM proposa celebrar el Dia Internacional dels Museus sota el lema ‘Museus, sostenibilitat i benestar’. I és que els museus contribueixen de manera fonamental al benestar i desenvolupament de les comunitats. Com a institucions de confiança i importants fils en el teixit social, estan en una posició única per a crear un efecte de cascada que fomenti el canvi positiu. Els museus poden contribuir de moltes maneres a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible: des del suport a l’acció climàtica i el foment de la inclusió, fins a la lluita contra l’aïllament social i la millora de la salut mental.

A més de presentar les activitats del Dia Internacional dels Museus, la XMTLiA ha portat a terme una acció col·lectiva consistent en “la creació d’una càpsula del temps formada per diverses llavors relacionades amb les col·leccions i el territori de cada museu”, amb l’objectiu de conservar allò que dona la natura per a preservar-ho per a les generacions del futur.

Algunes llavors triades pels museus estan relacionades amb les seves col·leccions, com el ginebre del Museu Diocesà d’Urgell, fusta amb la qual va ser tallada la Mare de Déu de Montserrat, o la vinya del Museu de Solsona, fent al·lusió als grans de raïm que porta l’eriçó de les pintures murals de Sant Quirze de Pedret. També hi apareixen l’herba queixalera de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, vinculada també a la bruixeria; el freixe del Musèu dera Val d’Aran o la ceba del Museu de la Conca Dellà.