El Museu de Llívia restaura el llibre d’honor de la farmàcia Esteva

El Museu de Llívia va encarregar, ara fa unes setmanes, la restauració del llibre d’honor de la farmàcia Esteva de Llívia. Aquesta tasca l’han dut a terme les conservadores i restauradores Berta Blasi i Verònica Bobis. Segons explica Blasi, el llibre de visites de l’antiga farmàcia presentava un aspecte “atrotinat” pel mateix ús i per la manipulació que d’ell s’havia fet amb les pàgines que s’hi havia afegit, castigant i forçant el llom del document que estava afermat “amb cel·lo i cinta americana i, fins i tot, grapes”, entre altres alteracions i danys en algunes de les seves pàgines.
“Hi hem fet la neteja mecànica en sec, s’han eliminat tots els elements sobreposats, s’han reforçat els nervis i ampliat el llom de la coberta. Aquest últim pas s’ha pogut fer amb capes de paper japonès i una làmina fina de pergamí a l’interior”, diu Blasi.
El llibre, ja restaurat, ha ingressat novament a la col·lecció del fons bibliogràfic del Museu de Llívia. El director del Museu de Llívia, Gerard Cunill, exposa que aquesta actuació “entra dins de les accions del nou projecte museogràfic de la farmàcia Esteva, que d’uns anys ençà ha restaurat el patrimoni de l’antiga farmàcia, ha impulsat activitats divulgatives i ha promogut la recerca, entre d’altres”. Cunill afirma que “tot plegat ha de portar a la renovació de l’exposició de la farmàcia d’aquí a uns anys”.
“El Libro de Honor és un llibre important perquè permet plasmar el procés de penetració social del mite forjat entorn de la farmàcia Esteva al llarg del segle XX; el mite que parla de la farmàcia més antiga d’Europa. Comprendre aquest mite ens permet entendre el museu d’avui i copsar com pot ser el del futur. Els articles de premsa, els personatges que hi passen i les dedicatòries que hi escriuen, i els usos del llibre en cada moment, ens posen en relleu l’evolució i l’auge d’aquest mite”, detalla Cunill.
Antoni Esteva i Canal va ser l’artífex del mite de la farmàcia i del Libro de Honor (1917). Entre la dècada de 1920 i 1950 va incorporar només signatures de personatges il·lustres, mentre que durant els anys 1960-70 es va ampliar a tot el públic que visitava la farmàcia. Pel llibre hi passaven persones de Catalunya, Espanya, França i més endavant, de tot el món.
Exposició: “El mite i el llibre – El libro de honor de la farmàcia Esteva. Estudi i realització”
Aprofitant que s’ha realitzat la restauració del llibre, i amb la voluntat de divulgar el fons que té dipositat el museu, els responsables del servei han dissenyat una exposició a partir de la qual vol destacar el valor del llibre d’honor de la farmàcia Esteva. També s’explicarà el procés de restauració que s’ha dut a terme. La mostra es podrà veure a la sala de la farmàcia Esteva de l’11 d’octubre al 5 d’abril de 2026.