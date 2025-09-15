El Museu de Llívia inventaria i documenta el fons de la farmàcia Amat, amb material farmacèutic i llibres dels segles XIX i XX

El Museu de Llívia va engegar, l’any 2017, un programa de documentació i inventariat del seu fons. Aquesta tasca s’ha fet, des de llavors, regularment, cada any, i ha permès identificar, classificar i ordenar el material, els objectes i llibres del que disposa la institució, principalment dels fons que han arribat recentment al Museu de Llívia.
Aquest últim mes, l’empresa Veraicon 2012 SL ha destinat una tècnica a Llívia, per a donar continuïtat a aquest projecte. La responsable dels treballs de documentació i inventariat ha estat la restauradora Judith Martí Caballero, que la setmana passada va donar per finalitzada la tasca d’aquest mes. En concret, Martí ha centrat la seva feina en el material cedit, en el seu dia, per la propietat de la farmàcia Amat, de Sant Quirze del Vallès.
“Ha estat una obra laboriosa en el sentit que hi havia molt material. L’acció duta a terme s’ha iniciat fent una neteja mecànica de tots els objectes. A continuació s’ha atorgat el número de registre i s’ha marcat cada peça amb aquest número. S’ha pres les mides, s’ha recollit les dades identificatives d’inventari en un fitxer Excel i s’ha fotografiat per cada cara i detall. Finalment, s’ha condicionat per a la seva conservació al magatzem del museu. S’han inventariat uns 350 registres, que inclou pots, flascons, instruments de farmàcia –com vasos de precipitació, pipetes i copes–, llibres, productes i segells, entre altres”, ha explicat Martí. “Principalment, hi ha molts flascons, de gran varietat, dels segles XIX al XX, que contenen encara ingredients i productes per a les fórmules magistrals que s’elaboraven i també remeis naturals”, ha indicat. Alguns dels pots portaven encara l’etiquetatge del producte que guarden, però d’altres no.
Martí explica que el més destacat del fons de la farmàcia Amat és la col·lecció de llibres que ja formen part del fons del Museu. “Són interessants perquè hi ha llibres de la Universitat de Farmàcia, llibres de fórmules, de receptes i comptes”, diu Martí.
A primers del mes d’octubre de 2022 el Museu va rebre les donacions de les farmàcies Amat (Sant Quirze del Vallès) i Estrella (del carrer Ferran, de Barcelona). Les dues donacions complementen la col·lecció que ja té el museu —i que correspon a la farmàcia Esteva de Llívia—.