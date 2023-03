El Museu de la Moto de Bassella prorroga sis mesos més l’exposició “+Derbi. Dels carrers als circuits”

Museu de la Moto de Bassella (Museu)

Després de l’èxit d’afluència des de la seva inauguració el novembre passat, el Museu de la Moto de Bassella ha decidit prorrogar l’exposició temporal dedicada al centenari de la firma catalana Rabasa-Derbi fins a final d’Octubre de 2023. Així, els aficionats i visitants que encara no l’hagin pogut anar a veure, o que la vulguin tornar a veure, tindran des d’ara sis mesos més de marge per a poder-hi assistir. Inicialment s’havia previst de tancar-la aquest mes de març.

La mostra, titulada ‘+Derbi. Dels carrers als circuits’, recull una cinquantena de mítics models d’una de les marques més populars del segle XX, que va deixar especialment una gran petjada en la societat catalana per la popularitat de les seves motos. El recorregut arrenca amb els inicis de Bicicletes Rabasa i la singular S.R.S i continua fins a arribar als populars escúters de finals dels anys 90. Dividida en dos àmbits (motocicletes de sèrie i unitats de competició), el visitant hi pot fer un repàs per l’evolució de la marca. També s’hi pot contemplar els primers models de 250 i 350 cc, les conegudes Antorcha o la supervendes Variant, entre molts altres ciclomotors i models emblemàtics.

Dins de les motocicletes de carreres, destaquen diferents evolucions de les mítiques R.A.N i diversos exemplars únics, com la Derbi 4 cilindres i la 80cc GP amb la que el pilot d’Alzira Jorge Martínez ‘Aspar’ va participar al Mundial de 1989, a més d’alguns prototips que va pilotar el manresà Toni Elías Deix, onze vegades campió estatal de motocròs i pare del també pilot Toni Elías, campió del món de Moto 2 l’any 2010.





Més models i noves activitats

A més a més, al llarg d’aquests mesos de pròrroga, el Museu de la Moto organitzarà noves activitats, entre les quals hi haurà una jornada tècnica amb la participació de Jorge Martínez ‘Aspar’ i César Rojo. Aquest acte tindrà lloc d’aquí a dos mesos, dijous 25 de Maig. També s’incorporaran algunes unitats molt singulars de la primera època de Derbi i diferents prototips i curiositats localitzades recentment.

‘Aspar’ va ser quatre vegades campió del món de motociclisme a finals dels anys 80: entre 1986 i 1988 va guanyar tres anys consecutius en la categoria de 80 cc i, a més a més, l’any 88 també va vèncer en 125 cc. Actualment, amb 60 anys, l’expilot valencià de Derbi dirigeix la seva pròpia escuderia, creada l’any 1992 i que compta amb pilots als Mundials de Moto-2 i Moto-3.