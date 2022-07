El Museu Carmen Thyssen proposa una activitat de circ per a aquest cap de setmana

El Museu Carmen Thyssen Andorra continua amb les activitats d’estiu, on cada cap de setmana de juliol i agost proposa a les famílies assistents a participar en un simbòlic “viatge en metropolitain”.

Aquest cap de setmana, 30 i 31 de juliol, hi haurà l’activitat “EL CIRC HA ARRIBAT A ANDORRA”. El taller consistirà en pintar cartells de circ i de parcs d’atraccions, tal com ho feien els artistes de finals del segle XIX per a anunciar les festes que arribaven a la ciutat.

L’assistència, a més de tres tallers diferents durant aquests dos mesos, permetrà a les famílies aconseguir entrades gratuïtes a l’exposició “Made in Paris” i regals de la botiga del museu.

Horaris dels tallers familiars:

Dissabte a les 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Diumenge a les 11 h i 12 h