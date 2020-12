‘El museo del elefante’, de Joan Peruga arriba a nou públic

Editorial Andorra posa a l’abast dels lectors en llengua castellana la novel·la de Joan Peruga El museo del elefante, que tanca el cicle sobre la família d’Areny-Plandolit. L’autor ha revisat el text original, igual que va fer amb la reedició i traducció d’Últim estiu a Ordino.

La traducció, que ha rebut el suport del Ministeri de Cultura i Esports del Govern d’Andorra, ha anat a càrrec de Concha Cardeñoso Sáenz de Miera, una professional de llarga trajectòria. Cardeñoso ha traduït al castellà autors catalans com Jaume Cabré i ha rebut diferents premis, el 2018 el prestigiós ‘Premio de Traducción Esther Benítez’ per la traducció al castellà de Mi prima Rachel, un clàssic de Daphne du Maurier.

A la novel·la de Peruga hi ha vocabulari propi del Pirineu que s’ha treballat amb molta cura per trobar un equivalent ben ajustat i entenedor per als lectors en llengua castellana. “La relació amb la Concha”, assegura l’autor, “ha estat molt enriquidora. Treballa de manera intensa per copsar totes les subtileses i matisos de la llengua original i traslladar-les a la nova versió. A més, vam tenir l’oportunitat, en un viatge que va realitzar a Andorra, de recórrer els escenaris de la novel·la per la vall d’Ordino. Tot un plaer”.

El museo del elefante ja està disponible a totes les llibreries d’Andorra. A més, dins del cicle ‘La cultura no s’atura’, el dijous 7 de gener, a la biblioteca d’Ordino, es farà una lectura dramatitzada d’un fragment de la novel·la original a càrrec de l’actor i director Alfons Casal.